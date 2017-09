Lesung in Wyk : Im Plauderton und aus dem Stegreif

vergrößern 1 von 1 Foto: psz 1 von 1

von Peter Schulze

erstellt am 20.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Sechs Jahre lang brauchte Henning Boëtius, um sein Leben zu Papier zu bringen. Ein Leben zwischen Inselbegabung und Isolation, voller Höhen und Tiefen, Erfolge und Niederlagen. Als überaus anstrengende Zeit beschreibt der Autor die sechs Jahre, in denen es galt, alte Unterlagen und Hunderte Briefe der Eltern sowie eigene Texte und Tagebücher „noch einmal durch den Fleischwolf meines Gehirns zu drehen“. Am Ende umfasste das Buch knapp 1000 Seiten. „Ich war selbst erstaunt, was ich da zusammengelebt habe“, räumte Boëtius unter dem Gelächter des Publikums in der „Alten Druckerei“ ein, wo er an zwei Abenden seine Autobiografie „Der Insulaner“ vorstellte.

Die Traumatisierung durch die Bombennächte des Zweiten Weltkrieges; das schwierige Verhältnis zu dem wortkargen, starken Vater – einem Föhrer Seemann – und der kulturell interessierten Mutter, einer studierten Malerin; die eigene Isolation in jungen Jahren, berufliche Abstürze und Höhenflüge: all dies versuchte der 78-Jährige gar nicht erst in eine Lesung zu pressen. Vielmehr beließ er es bei einigen Passagen und ergänzte hier und da im Plauderton aus dem Stegreif. Lediglich die Föhrer Zeit, für ihn ohnehin die prägende, erhielt mehr Raum. Und hier zeigte Henning Boëtius, über welche Sprachgewalt er verfügt, die Bilder entstehen und lebendig werden lässt. Etwa, wenn er die Ankunft auf Föhr beschreibt, die Überfahrt auf dem Arm seines Vaters, der mit ihm die Brücke der Fähre besucht. Oder die letzte Fahrradtour über die Insel am 31. August 1954, ehe er nach neun Jahren die Insel in Richtung Rendsburg verlassen sollte.

Dennoch: Es war keine Lesung im klassischen Sinn. Zu sehr war dem 78-Jährigen die Aufregung anzumerken, dem die Vorstellung seines Buches auf der Insel, auf der er neun Jahre seiner Kindheit verbracht hat, enorm wichtig war. „Ein richtiger Autor hätte sich die Stellen markiert, die er vorlesen will“, überspielte Boëtius humorvoll längere Pausen. Und räumte am Ende ein: „An jedem anderen Ort wäre diese Erstlesung eine Katastrophe geworden, hier auf Föhr aber ist das kein Problem“. Dass er mit dieser Einschätzung nicht falsch lag, bewies der Beifall am Ende. Wer allerdings wirklich etwas über das Leben Henning Boëtius’ erfahren will, wird um die 1000-Seiten-Lektüre nicht herumkommen …