Amrum : Im Öömrang Hüs beginnt die Winterzeit

Das Heimatmuseum in Nebel hat nur noch nachmittags geöffnet.

16. Oktober 2019, 17:13 Uhr

Im Öömrang Hüs in Nebel beginnt am Wochenende die Nachsaison. Das Heimatmuseum des Öömrang Ferian ist dann nur noch an den Werktagen und nur nachmittags geöffnet. Das historische Friesenhaus kann ab dem kommenden Montag, 21. Oktober, von Montag bis Freitag jeweils von 15 bis 17 Uhr besichtigt werden. Bereits ab dem 19. Oktober bleibt es sonnabends geschlossen.