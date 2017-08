Mit Nordsee-Blick : Im Dauerlauf die Stadt umrunden

vergrößern 1 von 1 Foto: psz 1 von 1

Am kommenden Sonntag, 6. August, geht der Stadtlauf des Wyker Turnerbundes (WTB) zum 19. Mal an den Start. Die fünf Kilometer lange Runde an der Promenade entlang verspricht einen einzigartigen Blick auf die Nordsee. Der Startschuss für den Hauptlauf über zehn Kilometer fällt um 12 Uhr vor dem Musikpavillon am Sandwall, die Teilnehmer des Fünf-Kilometer-Jedermannlaufes gehen zehn Minuten später auf die Strecke.

Traditionell werden hunderte Zuschauer in der Innenstadt und an der Strandpromenade die Sportler anfeuern, während etwa 50 Helfer für die Absicherung des Events sorgen. Gegen 15 Uhr soll die Siegerehrung im Zielbereich vorgenommen werden.

Rund 450 Anmeldungen verzeichnet der WTB-Vorsitzende Volker Stoffel bisher. Ein guter Schnitt, so Stoffel, zumal es in den Vorjahren schon bis zu 150 Nachmeldungen gegeben habe. Dass der Rekord von mehr als 600 Läufern eingestellt wird, damit rechnet der Vorsitzende nicht: „Wir sind zufrieden, wenn sich die Zahl zwischen 500 und 600 einpendelt“.

Nachmeldungen sind noch bei der Startnummernausgabe im Rahmen einer Nudelparty am Sonnabend, 5. August, von 18 bis 20 Uhr vor dem Musikpavillon am Sandwall möglich. Und ganz Spontane können sich auch noch am Wettkampftag selbst – ab 9 Uhr – bis 90 Minuten vor dem Start im Wyker Kurgartensaal anmelden.

von Peter Schulze

erstellt am 03.Aug.2017 | 19:53 Uhr