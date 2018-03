Fußgängerzone in Wyk : Ideen und Anregungen sind heute gefragt

In einer Einwohnerversammlung heute Abend (19 Uhr im Kurgartensaal) haben Anwohner und Gewerbetreibende Gelegenheit, Ideen und Anregungen einzubringen.

von Peter Schulze

26. März 2018, 08:30 Uhr

Die Umgestaltung der Fußgängerzone endlich in Angriff zu nehmen, haben sich Wyks Politiker auf die Fahne geschrieben. Wie berichtet, haben Anwohner und Gewerbetreibende am heutigen Montagabend ab 19 Uhr im Kurgartensaal Gelegenheit, Ideen und Anregungen einzubringen, wie sich der Bereich Große-, Mittel- und Wilhelmstraße künftig präsentieren wird.

Von einer engen Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekten Dr. Jörn Wagner und dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) berichtet Dr. Silke Ofterdinger-Daegel, Vorsitzende des Wyker Bauausschusses. Und der HGV-Vorsitzende Bernd Wigger betont: „Wir begrüßen, dass unsere Anregungen in den Entwurf mit eingeflossen sind.“ Die Einwohnerversammlung biete den Geschäftsleuten noch einmal die Möglichkeit, auf die realen Situationen vor den Läden hinzuweisen. Eine Chance, die wahrgenommen werden sollte, so Wigger, denn eine Fußgängerzone ohne vernünftige Außendarstellung sei für die Gäste wenig inspirierend.

Dass der Handlungsbedarf in der Mittelstraße überschaubar ist, darüber sind sich alle Verantwortlichen einig. Abgesehen vom Straßenbelag verbreite diese einen gemütlichen Charme. Anders in der Großen Straße, die für die Besucher unterhaltsamer und attraktiver werden müsse, sagt der HGV-Vorsitzende. Auch hier sei der Dialog mit den Eigentümern und Geschäftsinhabern unverzichtbar. „Wir haben ein starkes Interesse, uns an der ganzen Entwicklung zu beteiligen und unsere Sachkenntnis mit einzubringen. Weil wir ganz genau wissen, wie die Situation vor Ort ist.“

Auch das Verkehrsproblem soll weiter angesprochen werden. „Es ist dringend geboten, dass endlich der rechtliche Charakter der Fußgängerzone aus dem Verkehrsrecht heraus auch tatsächlich um- und durchgesetzt wird“, sagt Wigger. „Dieser ganze private und auch der Dienstleistungsverkehr braucht eine klare Struktur, damit es hier ein bisschen friedlicher und sicherer wird“, so der HGV-Vorsitzende.

Die Pläne für die Fußgängerzone können unter www.amt-foehr-amrum.de unter „Aktuelles/Einwohnerversammlung“ im pdf-Format heruntergeladen werden.