Erster Weltkrieg : Hoffnung vor der letzten Kriegsweihnacht

24.Dez.2017

Seit dem Eintritt Amerikas in den Krieg im April 1917 wird ein deutscher Sieg immer unwahrscheinlicher. In den Schützengräben spielen sich Endzeitszenarien ab. Kugeln und Granaten kreischen, in den mit Wasser gefüllten Schützengräben vegetieren die Soldaten vor sich hin. Ratten sind so groß wie Katzen. Sie finden reichlich Nahrung, denn viele Tote können gar nicht mehr weggeschafft werden. Der Kriegsmaler Ludwig Dettmann, der mit seinem Kollegen Otto H. Engel Sommerwochen auf Föhr verbrachte, notiert in seinem Kriegstagebuch: „... viele der jungen, frischen Offiziere, die in meinem Hause verkehrten, die mit der Tochter fröhlich auf den Bällen tanzten, liegen in toter Erde. Einer, der immer unter den Fröhlichsten war, lebt – durch beide Augen geschossen.“ „Siegfrei“ hat es in den Inselschulen schon lange nicht mehr gegeben. Auf den einst so sorgsam geführten Landkarten im Klassenzimmer bewegen sich die weißroten Stecknadelfähnchen kaum noch. Die Menschen können nicht wissen, dass es die letzte Kriegsweihnacht ist. Aber sie wünschen nichts mehr als das. Zu Beginn des Jahres 1917 schreibt Käthe Kollwitz, deren Sohn Peter im Krieg fällt, vom „Gefühl, es wird den Frieden bringen“. Hoffnung geben die Waffenstillstandsverhandlungen der Mittelmächte mit Russland Ende des Jahres 1917. Ein Soldat aus Dithmarschen schreibt seiner Frau zu Weihnachten von „dicken Friedensaussichten“. Elly Heuss-Knapp, 1949 die erste First Lady der Bundesrepublik Deutschland, meint: „In Berlin ist alles sehr optimistisch und glaubt an Frieden zu Ostern!“ Und die „Föhrer Zeitung“ schreibt wenige Tage vor Heiligabend: „Wie der Winter den Waffenstillstand brachte, wird uns der Frühling hoffentlich den allgemeinen Frieden bringen“.

Im Borgsumer Taarepswoi 7 wird beim Ehepaar Jensen am 4. Dezember 1917 alle Hoffnung zerstört. Ihr Sohn Knud stirbt im Lazarett in Flensburg. Seine Eltern Jens Anton Jensen aus Maasbüll und Betty aus Boldixum sind auf Föhr bekannte Persönlichkeiten. Betty ist die Tochter des Boldixumer Pastors Knudt Andreas Frerks. Zu den Lehrern und Küstern von St. Nicolai gehört während der über 50-jährigen Amtszeit von Frerks auch Jens Anton Jensen, der sich der armen Kinder im Unterricht mit besonderer Liebe angenommen haben soll. 1884, zwei Jahre nach Jensens Einzug in das Boldixumer Küsterhaus schräg gegenüber dem Pastorat in der Ocke-Nerong-Straße, stirbt Jensens erste Frau, vier Jahre später seine zweite Frau. Aus dieser Ehe gehen zwei Söhne hervor: Thomas und Friedrich, dessen Nachfahren die Alkersumer Tischlerei Jensen betreiben. Im Haus von Manfred Jensen findet die „liebe, immer frohe“ Wilhelmine geb. Thomsen, die Witwe von Thomas Jensen, im Alter Aufnahme.

1891 heiratet Küster Jensen die Tochter „seines“ Pastors. Ein Jahr später bringt Betty den gemeinsamen Sohn Knud zur Welt. Noch leben die Jensens im Boldixumer Küsterhaus. 1907 ziehen sie nach Borgsum, wo Thomas und Friedrich Jensen leben. In das Küsterhaus zieht der bekannte Lehrer Matthias Boyens. Im Giebel des Hauses befindet sich noch heute ein „B“, das aber nicht auf Boyens, sondern auf den Erbauer des Hauses hinweist: Volquard Bohn, Kommandeur und Ratmann in Boldixum.

Knud Jensen wächst in Borgsum auf und muss schließlich auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Er wird den damals sogenannten „großen Krieg“ nicht überleben. Auf dem Friedhof in Nieblum gedenkt seiner eine Platte mit seinem Namen. Sie befindet sich in der südlichen Ehrenreihe und liegt an neunter Stelle von Osten.

Hoffnung gibt es an Weihnachten 1917 noch in der Familie von Kapitän Johannes Früdden in Oldsum. Er fährt unter anderem die „Pisagua“ für die Hamburger Reederei Laeisz und ist bekannt für seine schnellen Reisen. Drei Söhne kämpfen auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs: der spätere Landwirt Riewert Emil, der Wyker Zahnarzt Julius Theodor und Lorenz Emil, der an beiden Weltkriegen teilnimmt und schließlich in russischer Gefangenschaft stirbt.

Auf Föhr sind auch im Dezember 1917 die Schulkinder fleißig beim Sammeln von Knochen, Kork, Metallen, Papier, Kaffeegrund, Obstkernen und anderem. Es werden die letzten Reserven mobilisiert. Christina Martens aus Nieblum erzählt, dass der kupferne Waschkessel zum Einschmelzen an die Heeresverwaltung abgegeben werden muss. Die Zeiten sind schwer und bitter. Längst ist Weihnachten mehr eine Erinnerung als ein Fest. Und sinnlose, hohle Durchhalteparolen machen die Situation nur noch schlimmer: „Sind wir nicht das ‚Eiserne Volk‘? Zum Teufel, was wollen wir dann noch mit Gold?!“

In der „Föhrer Zeitung“ lesen die Insulaner wenige Tage vor Weihnachten den „Weihnachtsgruß an die Heimat“, in dem es unter anderm heißt:

„O möchte der

Weihnachtsglocken Klang

Zum Friedensgeläute werden;

Dann würde jubeln unsre Brust:

Friede, ja Friede auf Erden!“