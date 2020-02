von Petra Kölschbach

11. Februar 2020, 16:58 Uhr

Föhr/Amrum | Das Spielschiff am Wittdüner Strand konnte gestern beweisen, dass es auch seetüchtig ist – beim Nachmittagshochwasser bekam es erneut nasse Füße. Da war die dritte Sturmflut in Folge aufgelaufen, die auf beiden Inseln aber deutlich niedriger ausfiel, als am Vortag. Seiten 7/8/14