200 Jahre Seebad Wyk auf Föhr : Historisches Fest zum Nulltarif?

Planungen für das Stadtjubiläum kommen nicht voran. Politiker hadern mit den Kosten. Organisatoren läuft die Zeit davon.

von Peter Schulze

05. Mai 2018, 16:30 Uhr

Kontroverse Diskussionen bestimmten die letzte Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses in dieser Wahlperiode. Anlass waren die Kosten für das Stadtjubiläum, die aus Sicht des Gremiums aus dem Ruder zu laufen drohen.

Im kommenden Jahr wird das Seebad Wyk 200 Jahre alt. Die Feierlichkeiten sollen das ganze Jahr prägen und alle Veranstaltungen unter dieses Motto gestellt werden. Damit, ein buntes Programm auszuarbeiten, war die Wyk auf Föhr Touristik GmbH (WTG) beauftragt worden. Die grobe Planung, die WTG-Veranstaltungsleiter Andreas Miler bereits im Finanzausschuss präsentiert hatte und nun auch dem Jugendausschuss vorlegte, stieß auf wenig Gegenliebe.

Denn Milers Planungen kosten Geld. So sind unter dem Arbeitstitel „Wyk auf Föhr – eine Zeitreise“ 50 000 Euro für Künstler und Personal sowie Logistik, Beleuchtung und Beschallung vorgesehen. 35 000 Euro sind für ein historisches Marktspektakel und 10 000 Euro für einen historischen Festumzug veranschlagt. Und die Kosten für Segelschiffe, die den Wyker Hafen zieren könnten, reichen vom unteren bis zum mittleren fünfstelligen Bereich. Zusammen mit anderen Events sprengen die Vorschläge zwar den 100 000-Euro-Rahmen, doch es handle sich um Module, betont der Veranstaltungsleiter. Gedacht sei, dass sich die Verantwortlichen aus diesem Baukastensystem ein Programm zusammenstellen. Miler verteidigte seine Vorschläge und verwies auf 100 000 Euro, die anfangs als verfügbare Summe im Finanzausschuss genannt worden seien. Zudem habe er sich an Anregungen seitens der Politik gehalten. Die sahen vor, die Feierlichkeiten mit historischen, traditionellen Inhalten zu füllen.

Doch die Wyker Politiker wollen die billige Lösung. So verwies Claudia Andresen (CDU) auf die Feierlichkeiten anlässlich „300 Jahre Fleckengerechtigkeit“. Seinerzeit sei viel mit Einheimischen und örtlichen Vereinen auf die Beine gestellt worden, und diese sollten wiederum mit ins Boot geholt werden. Vieles sei damals gut angekommen und könnte in ähnlicher Form wiederholt werden. Ins gleiche Horn stieß Elisabeth Schaefer (KG): „Wir haben damals einen nicht geplanten Umzug mit sehr vielen Menschen gemacht. Dafür haben wir keinen Pfennig bezahlt und unser Budget betrug 25 000 Euro für die ganze Festwoche.“ Heute sei allein der Umzug mit 10 000 Euro veranschlagt. „Wer soll dieses Geld bekommen, wofür ist das?“, fragte Schaefer. Auch Thomas Löwenbrück (SPD) betonte, dass die Vorstellungen seiner Partei weit unter dem liegen, was im Finanzausschuss besprochen worden war. Und er verwies auf die angestrebte Nachhaltigkeit: „Kosten in dieser Höhe für einen Segler, der nach einer Woche wieder weg ist, halte ich für Irrsinn.“ 30 000 bis maximal 50 000 Euro sei ihre Partei bereit auszugeben, ergänzte die Wyker SPD-Vorsitzende Annemarie Linneweber.

Enttäuscht von der Entwicklung zeigte sich der WTG-Geschäftsführer Kurt Weil, der bei den ersten Gesprächen vor rund eineinhalb Jahren noch von dem regen Interesse für das Thema begeistert war. Zu Recht, wie Weil damals wie heute befand, denn es handle sich um ein schönes und wichtiges Datum, mit dem der Grundstein für den Wohlstand des Seebades Wyk gelegt worden sei. Doch zum Nulltarif ließe sich ein Umzug heute nicht mehr auf die Beine stellen. Kosten für Logistik, Absperrungen oder Rettungsdienst würden auch entstehen, wenn Insulaner eingebunden werden. Natürlich sollen auch Vereine mitwirken, die das Ganze ja mit Leben füllen, sagte Weil. Aber es brauche auch einen Grundrahmen, wohin man sich entwickeln will. „Deshalb wäre es positiv, wenn wir heute eine Marschrichtung festlegen, mit der wir weiterarbeiten können. Sonst läuft uns die Zeit weg.“ Auch Jochen Gemeinhardt, Geschäftsführer der Föhr Tourismus GmbH (FTG) drängte darauf, eine Summe festzulegen. „Das hätte schon längst kommen müssen. Ohne Sockelbetrag treten wir auf der Stelle.“

Nach diversen Anläufen soll nun erneut eine Arbeitsgruppe gebildet werden. Deren erstes Treffen soll bereits am 23. Mai sein. Um Planungssicherheit zu schaffen, soll darüber hinaus der Finanzausschuss aufgefordert werden, in seiner nächsten Sitzung einen verbindlichen Finanzrahmen festzulegen.