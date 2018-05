In Wyk : Hilfe in vielen Lebenslagen

Die Suchtberatung bleibt ein Schwerpunkt der Föhrer Selbsthilfeorganisation „Brücke“.Unterstützung bieten auch viele weitere Gruppen.

Ohne großes Aufheben, aber mit viel Effizienz ist der Verein „Die Brücke“ auf Föhr und Amrum im Einsatz. Deutlich wurde das bei der Mitgliederversammlung, die unter Leitung der Vorsitzenden Eva-Maria Findeisen in den Räumen des Vereins stattfand. Einer der besonderen Schwerpunkte ist die Suchtberatung und -prävention, wobei Dr. Marina Kowalewski für die Beratung verantwortlich ist. Eva-Maria Findeisen berichtete, dass das Zeitbudget der Beraterin, die gerade eine weitere Zusatzausbildung abgeschlossen hat, auf 30 Stunden ausgedehnt werden konnte.

Seit dem Schuljahr 2017/18 bietet die „Brücke“ Suchtprävention an den Schulen auf Föhr und Amrum an. Ab der fünften Klasse ist Tanja Rübeck-Hansen in jedem Jahr für zwei Unterrichtsstunden verantwortlich und die neunten Klassen fahren nach Riddorf, wo sie in direkten Kontakt mit Suchtabhängigen kommen und mit ihnen über die Folgen der Sucht reden. Neu ist, dass die Nachbereitung dieser Fahrt im „Brücke“-Zentrum in der Strandstraße stattfindet. „Mit dem Besuch der Jugendlichen in der ‚Brücke‘ wollen wir verhindern, dass Schwellenängste entstehen,“ so die Vorsitzende.

In ihrem Jahresrückblick verwies Findeisen unter anderem auf verschiedene Workshops, die philosophischen Wintergespräche, diverse Fachvorträge und auch auf ein offenes Frühstück, das an Stelle einer Weihnachtsfeier vor kurzem mit großer Beteiligung stattgefunden hat. Weiter berichtete sie von der Kooperation mit den „Frühen Hilfen“, die auch Babysitter ausbilden. Als besonders erfreulich bezeichnete es Findeisen, dass das Land Schleswig-Holstein nach einer Evaluation durch Fachleute seinen Zuschuss um acht Prozent erhöht hat und auch die Unterstützung durch andere staatliche Stellen erfreulich ausfalle. So sei eine Sondertilgung für das Darlehen möglich geworden. „Ab August 2023 werden wir schuldenfrei sei und müssen keine weiteren Nachverhandlungen wegen unseres Kredites führen“, stellte sie unter Beifall der Mitglieder fest.

Der Kassenbericht von Thorsten Henry Nissen wies eine solide Finanzlage aus, und nachdem Dr. Jörn Harder als stellvertretender Vorsitzender in seinem Amt bestätigt worden war, standen die Berichte der Suchtberaterin und der zahlreichen Selbsthilfegruppen der „Brücke“ auf der Tagesordnung.

Marina Kowalewski betreute vergangenen Jahr 102 Klienten, 21 Angehörige und 81 direkt betroffene von Föhr und Amrum, wobei, so berichtete sie, bei Alkohol, Drogen und anderen Süchten die Zahl der Männer überwog. Lediglich im Bezug auf Probleme, die auf Schlaf- und Beruhigungsmittel zurückzuführen sind, seien die weiblichen Klienten in der Überzahl gewesen. Dabei verwies die Rednerin besonders auf die Gruppe „Lichtblick“, die in Lebenskrisen oder bei Depressionen Hilfe und Unterstützung bietet.

Zusammenhalt, Unterstützung und ein liebevoller Umgang zeichnen auch die anderen Selbsthilfegruppe der „Brücke“ aus, über deren Aktivitäten berichtet wurde. Die Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen bieten die Krebs-, die Senioren und auch die Trauergruppe. Die „Waagemutigen“ und die Freundeskreis-Gruppe gehören ebenfalls zu den Angeboten der „Brücke“.

Nachdem sich dann Eva-Maria Findeisen mit Rosen bei allen Helferinnen bedankt hatte, richtete Jörn Harder das Abschluss-Dankeswort an die Vorsitzende. „Ihr enormer ehrenamtlicher Einsatz ist ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Brücke-Arbeit“, sagte er.