INSEL–BESUCH : Hilfe bei der Berufs- und Studienwahl

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von ib

erstellt am 26.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Seit drei Jahren bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Flensburg Seminare zur Berufs- und Studienwahl an. Am Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. Oktober, wird erstmals das Thema „Wie wird aus Stärken (m)ein Beruf?“ als Tagesseminar auf Föhr angeboten. Es richtet sich an Oberstufenschüler, die auf der Suche nach dem passenden Beruf und Studiengang sind.

„Dabei spielen Interessen, Talente und die Persönlichkeit eine wichtige Rolle“, weiß Cordula Jørgensen, Beraterin für akademische Berufe und eine der beiden Seminartrainer. Doch wer alles gleich gut kann und sich für viele (manchmal ganz unterschiedliche) Dinge interessiert, kommt oft zu keiner klaren Entscheidung. Michael Warnck, ebenfalls Berater für akademische Berufe, meint: „Der Austausch mit Gleichgesinnten ist ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Denn: Kenntnis über sich selbst bekommt man auch durch Neugier auf Andere“. Was die Teilnehmer zum Beispiel anhand von Arbeitsbögen erarbeiten, wird ausgiebig erzählt, visualisiert und diskutiert. Am Ende steht das eigene Profil, in dem ganz individuelle Möglichkeiten für Studiengänge und Berufe aufgezeigt werden.

Das kostenlose Tagesseminar findet jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Sankt-Nicolai-Straße statt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bis kommenden Donnerstag, 28. September, per Mail an Michael.Warnck@arbeistagentur.de erforderlich. Auf Antrag ist eine Schulbefreiung möglich, eine Teilnahmebescheinigung wird am Ende ausgehändigt.