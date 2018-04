In Goting : Heißes Fett setzt Küche in Brand

Großeinsatz am Ostermontag: Die Feuerwehr hat die Flammen schnell gelöscht.

von Petra Kölschbach

03. April 2018, 08:00 Uhr

Großeinsatz am Ostermontag: Die Feuerwehren von Nieblum, Borgsum-Witsum und Alkersum wurden gestern kurz vor 16 Uhr zu einem Gebäudebrand in Goting gerufen. Sie habe heißes Öl auf dem Herd stehen gehabt und die Küche nur kurz verlassen, als das Telefon klingelte, berichtete die Hausbewohnerin. In diesem Moment habe das Fett sich entzündet. Sie habe dann noch versucht, die Flammen zu ersticken, doch da habe die Küche bereits Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle, die Bewohnerin durfte aber aus Sicherheitsgründen gestern nicht mehr in ihr Haus zurückkehren.