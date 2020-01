Auf dem Amrumer Leuchtturm oder im Wyker Museum : Heiraten auf Föhr und Amrum - das ganz besondere Urlaubserlebnis

Jahres-Statistik: 376 Paare geben sich auf den Inseln das Ja-Wort. Nur zwei echte Inselkinder werden auf Föhr geboren.

Peter Schulze

21. Januar 2020, 17:20 Uhr

Heiraten auf Föhr und Amrum liegt nach wie vor im Trend, was angesichts origineller Trau-Orte wie Museen, Schiffen oder Leuchtturm nicht wundert. Außergewöhnliche Plätze, die Heiratswillige aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland anlocken. Und so hatten auswärtige Paare, die sich das Ja-Wort geben wollten, auf beiden Inseln eindeutig die Nase vorn. 184 Trauungen waren es auf Föhr insgesamt, wobei 155 auswärtige Paare neun Wyker und 20 Paaren von Föhr-Land gegenüberstanden.

Originelle Orte für das Ja-Wort

In Wyk wurde 97 Mal in der Amtsverwaltung der Bund fürs Leben geschlossen. Hinter dem Spitzenreiter folgten das Haus Olesen des Friesenmuseums mit 42 und das Segelschiff „Ronja“ mit sechs Trauungen. Auf Föhr-Land hatte das Weingut Waalem in Nieblum mit 33 Eheschließungen die Nase vorn, gefolgt vom Museum Kunst der Westküste in Alkersum mit fünf und der Wrixumer Friesenstube mit einer Trauung. Mit drei weiblichen und zwei männlichen Paaren wurden fünf eingetragene Lebenspartnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare in Ehen umgewandelt. Zudem gaben sich sieben weibliche und ein männliches Paar das Ja-Wort.

Unter den Trau-Orten auf Amrum favorisierten die 192 heiratswilligen Paare einmal mehr das Öömrang Hüs in Nebel, wo es 73 Eheschließungen gab. 63 Paare schlossen auf dem Leuchtturm den Bund fürs Leben, 38 im Amtsgebäude und 15 in der Mühle. Mit drei Ja-Worten belegte hier das Ausflugsschiff MS „Eilun“ letzten Platz.

Nur zwei Geburten auf Föhr

Da schwangere Föhrer und Amrumer Frauen seit gut vier Jahren auf dem Festland entbinden müssen, wurden auf Föhr im vergangenen Jahr lediglich zwei Kinder und auf Amrum keines geboren. Damit gab es seit 1874 bis zum Jahresende 15.425 standesamtlich beurkundete Geburten auf Föhr. Fernab der Insel brachten nach Auskunft des Einwohnermeldeamtes 28 Frauen aus Wyk, 31 aus den Föhr-Land-Gemeinden und zwölf von Amrum ihre Kinder zur Welt.

79 Menschen sind verstorben

Deutlich niedriger ist die Zahl der Sterbefälle, die die Statistik des Standesamtes für denselben Zeitraum ausweist. 12.959 waren es insgesamt, davon 79 im vergangenen Jahr. 28 Einwohner von Föhr-Land waren 2019 betroffen, die Mehrzahl kam mit sechs aus Oldsum, gefolgt von Midlum, Nieblum und Wrixum (je vier), Alkersum, Dunsum und Oevenum (je zwei) sowie jeweils einem Einwohner aus Borgsum, Süderende, Witsum und Utersum. In Wyk waren 45 Verstorbene zu beklagen, dazu kamen fünf, die ihren Wohnsitz nicht auf der Insel haben, sowie ein Amrumer. Auf der Nachbarinsel mussten im Vorjahr zwölf Sterbeurkunden ausgestellt werden.