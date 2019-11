Folk-Baltica-Konzert in der Süderender Kirche: : Heimspiel für eine Föhrer Musikerin

Keike Faltings stammt aus Utersum. Auf ihrer Heimatinsel tritt sie mit dem dänischen Trio „Fiolministeriet“ auf.

27. November 2019, 13:50 Uhr

Der Kartenvorverkauf für das 16. Folk-Baltica-Festival, das im kommenden Jahr vom 2. bis 10. Mai stattfindet, hat begonnen. Der Festivaltitel „Grenzenlos _ Grænseløs“ entstand in der Auseinandersetzung mit dem Thema „100 Jahre friedliche Grenzabstimmung 1920“, welche 2020 ihr Jubiläum feiert. Dieses historische Ereignis und die daraus entstandene Gemeinschaft im nördlichen Schleswig-Holstein und südlichen Dänemark sind einzigartig. Das wird sich im Programmm widerspiegeln.

Insel trifft auf Insel

Auch auf Föhr wird es wieder ein Konzert geben. Am Sonntag, 3. Mai um 13 Uhr tritt das Ensemble „Fiolministeriet“ mit Keike Faltings in der Süderender St.-Laurentii-Kirche auf. Föhr trifft an diesem Mittag auf Fünen. Insel auf Insel. Deutschland auf Dänemark.

Traditionelle Lieder

Nach ihrem ausverkauften Konzert als Hauskünstlerin des Festivals zusammen mit dem Folk-Baltica-Ensemble im Jahr 2016 tritt die Föhrerin Keike Faltings erneut im Rahmen von Folk Baltica auf ihrer Heimatinsel auf. Faltings und die drei von Fünen stammenden Frauen des Trios „Fiolministeriet“ lassen die traditionellen Lieder ihrer Heimatregionen in neuem Gewand aufleben. Umrahmt von den mal zarten, mal aufbrausenden Tönen der Geigen und des Cellos wird das Publikum sicherlich die ein oder andere Melodie wiedererkennen.

Karten für das Konzert der junge Föhrerin sind ab sofort über https://www.folkbaltica.de/ und in den Reservix-Vorverkaufsstellen zu erhalten.