Einschulung 2017 in Midlum : Hefte und Stifte statt Schnuller und Windeln

vergrößern 1 von 1 Foto: ger 1 von 1

Nach François Rabelais, so Schulleiter der Grundschule Föhr Land, Michael Oldigs, seien „Kinder keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht werden wollen“. In diesem Sinne konnte Oldigs 23 Erstklässler samt „umfangreichem“ Anhang in Midlum begrüßen, darunter auch die Abc-Schützen des Schulstandortes Süderende. Unausgewogene Schülerzahlen in Midlum und Süderende machen es notwendig, dass alle Erst- und Zweitklässler in Midlum beschult werden, alle Dritt- und Viertklässler dafür in Süderende. Dieser Entscheidung, so Lehrerin Svea Iwersen-Peters, sei ein halbes Jahr Diskussion vorausgegangen, stets im Bemühen, beide Schulstandorte zu erhalten. „Nun muss jeder eine kleine Kröte schlucken“, so die erfahrene Pädagogin, die selbst nach Süderende umzieht, während ihre Kollegin Frauke Witt nach Midlum wechselt, Lehrerin Inga Johnsen pendelt sogar hin und her. Alle Kinder werden jahrgangsentsprechend unterrichtet.

Zum Einsegnungsgottesdienst in Nieblum begrüßten die Pastoren Kirsten Hoffmann-Busch und Dirk Jeß die etwas aufgeregte Schar und zeigten mit der kleinen Pippi-Langstrumpf-Handpuppe, dass alle Vertrauen und Zuversicht haben dürfen, so wie schon in den vergangenen Kindergartentagen. Erzieherinnen und Lehrer machten den „Ranzen-Vergleich“: In diesem befinden sich ab sofort keine Schnuller und Windeln mehr, sondern Hefte und Stifte, die Brotdose bleibt selbstverständlich.

Eine spannende Zeit bricht also an, eindrucksvolle Beispiele, was in der Schule alles gelehrt wird, zeigten die vielen Mitschüler beider Schulstandorte: Tanzsäcke lockerten die Atmosphäre von Anfang an auf, „Et orkester“ (Leitung Josef Antoš) und Kinderchor (Musiklehrerin Andrea Arfsten) luden zum Mitklatschen ein, und in einem kleinen Sketch erfuhren die Neuen gleich die besten Ausreden für das Vergessen der Hausaufgaben. Wohin es allerdings führt, wenn man weder des Schreibens noch des Lesens kundig ist, demonstrierte der kleine Löwe, der seiner Herzallerliebsten in einem Brief mitteilen wollte, wie sehr er sie schätzt, der sich aber wegen mangelnder Orthografiekenntnisse auf andere verlassen musste. Und ob eine Löwin Spaß daran hat, durch die Luft zu fliegen, wie es die Kolibris diktiert hatten, oder Mistkugeln zu rollen, wie es die Mistkäfer vorgeschlagen hatten? Da ist es wohl besser, sich selbst mit den Buchstaben zu beschäftigen. Offensichtlich hatte sich ein junger Erstklässler diese Botschaft gut gemerkt, denn von seiner Klassenlehrerin Anita Filter wünschte er sich, sie möge gleich am ersten Tag schon Hausaufgaben aufgeben.

von ger

erstellt am 04.Sep.2017 | 18:30 Uhr