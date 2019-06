Kabarett auf Föhr und Amrum : Hauptsache, es knallt

Der Kölner Robert Griess gastiert auf den Inseln.

von Insel-Bote

28. Juni 2019, 13:36 Uhr

Föhr/Amrum | Der Kölner Kabarettist Robert Griess ist mit seinem Programm „Hauptsache, es knallt!“ am Montag auf Amrum und am Dienstag auf Föhr zu Gast. Ebenso böse wie vergnüglich seziert Griess eine Welt, in der Gier und Egoismus Solidarität und Empathie scheinbar abgelöst haben. Wieso ausgerechnet Reiche gegen Mindestlöhne sind, sich aber auf Charity-Bällen als Menschenfreunde feiern lassen, oder warum es beim Sparen immer nur um Renten und Löhne, aber nie um Vermögenssteuern geht, sind unter anderem Fragen, die er unterhaltsam beantworten will.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Ticktes für das Norddorfer Gemeindehaus bei allen Büros der Amrum-Touristik. Hier wird im Anschluss ein kostenloser Shuttle-Service über die Insel angeboten. Karten für den Wyker Kurgartensaal bei allen Tourist-Informationen auf Föhr und unter www.foehr.de.