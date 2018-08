Kabarett in Wyk : Hauptsache, es knallt

Der Kölner Kabarettist Robert Griess verspricht eine Show voll schrägen Humors und mit klarer politischer Haltung.

von ib

27. August 2018, 18:10 Uhr

Der Kölner Kabarettist Robert Griess gastiert am morgigen Dienstag, 28. August, um 20 Uhr im Wyker Kurgartensaal. „Hauptsache, es knallt!“ ist das Programm überschrieben, in dem Griess mit den Mitteln der Satire ebenso böse wie vergnüglich mit einer Welt abrechnet, in der nicht mehr Solidarität und Empathie als noble Charaktereigenschaften gelten, sondern Gier und Egoismus. Der Kabarettist lässt kein Thema aus und verspricht eine Show voll schrägen Humors und mit klarer politischer Haltung.

Karten an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei allen Tourist-Informationen auf Föhr und unter www.foehr.de.