Tolle Aktion : Hannah und der Dreck im Watt

Schülerin aus Niedersachsen schreibt Arbeit über Abfälle im Meer, sammelt Geld und finanziert auf Föhr eine Strandmüllbox.

von ib

29. April 2018, 14:00 Uhr

Ein Jahr lang beschäftigte sich Hannah Knye in ihrer Jahresarbeit an der Freien Waldorfschule Sorsum (Niedersachsen) mit dem Nationalpark Wattenmeer. Die Siebtklässlerin schrieb über die Auswirkungen des Mülls auf die Tier- und Pflanzenwelt und die Arbeit der Schutzstation Wattenmeer auf Föhr. Zusätzlich bastelte sie Karten, nähte Stofftiere und verkaufte sie auf Basaren. Mit dem Erlös will die 13-Jährige etwas gegen die Verschmutzung der Nordsee durch Müll tun. 200 Euro Spenden konnte sie der Schutzstation Wattenmeer auf Föhr zusammen mit ihrer Familie schon übergeben.

„Hier am Strand liegt ja mehr Plastik als im Wald“, sagte die Schülerin, die aus Wennigsen bei Hannover stammt, bei der Übergabe. Hannah weiß, wovon sie spricht. Oft ist sie zu Hause mit ihrer Pfadfindergruppe in der Natur unterwegs. Beim Nordsee-Urlaub auf Föhr mit ihrer Familie fiel ihr auf, wie viel Müll jeden Tag im Spülsaum zu finden ist. „Ich wollte etwas Praktisches gegen die Meeresverschmutzung an der Küste tun“, sagte sie. Ihr Ziel ist die Finanzierung einer Strand-Müllbox.

„Der Einsatz von Hannah ist sehr bemerkenswert. Das ist eine ziemlich coole Aktion“, findet Jil Carina Gagelmann, die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Bfd) für die Schutzstation arbeitet und die Spende entgegennahm. Bemerkenswert auch deshalb, ergänzt sie, weil Hannah ihr Projekt allein organisiere. „Wir unterstützen unsere Tochter natürlich, aber die Idee zu der Spendenaktion, die Bastelarbeiten und den Verkauf macht sie selbstständig“, sagt ihre Mutter Steffanie Knye.

Bei so viel Einsatz ist es nicht verwunderlich, dass Hannah weiter fleißig gebastelt hat. 128 Euro sind noch einmal für die Strand-Müllbox zusammengekommen. Auch ihre Großeltern sind fest eingeplant, als Geldboten für die nächste Spendenübergabe auf Föhr im Mai. Hannah kann dann zwar nicht dabei sein, freut sich aber schon sehr auf den nächsten Nordseeurlaub. Dann will sie „ihre“ Box mit Strandmüll einweihen, den sie hier gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Bruder Jonah sammeln wird.