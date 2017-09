Baustelle in Wyk : Hafenstraße: Geduld ist die Devise

vergrößern 1 von 2 Foto: psz 1 von 2

von Peter Schulze

erstellt am 29.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Mancher Anwohner dürfte sich gestern Vormittag verwundert die Augen gerieben haben: Neben der Baustelle in der Hafenstraße, die seit Anfang der Woche eine Vollsperrung nach sich zieht, hatte ein weiterer Bautrupp Stellung bezogen. Entwarnung gab es allerdings bereits rund zwei Stunden später, als die Arbeiter samt schwerem Gerät wieder abzogen. Hintergrund: Seit Februar dieses Jahres versorgt ein Heizwerk das Amtsgebäude mit Wärme und unterstützt zudem die Fernwärme der Stadt. Im Winter hatte es Beschwerden der Anlieger gegeben, dass das Rauchgas, das sich auf dem Schornstein bildet, in den Straßen niederlegt und in die Fenster zieht, berichtet Thomas Pielke von Bauamt. „Gestern wurde der Schornstein erhöht, damit das Abgas höher abgetragen wird.“

Derweil kämen die Sanierungsarbeiten an der städtischen Regenwasserkanalisation jetzt gut voran, so Pielke weiter. Die hatten sich zu einem Sorgenkind entwickelt, sollten sie doch bereits Ende Juli abgeschlossen sein. Ins Stocken kam das Projekt, nachdem seitens des Bauamtes die Ausführungsplanung geändert worden war. „Wir wollten eine andere Trassenführung und dafür mussten andere Kontrollschächte bestellt werden“, erinnert Pielke. Da dies mit einer drei- bis vierwöchigen Lieferzeit verbunden war, hätten die Arbeiten Mitte August wieder Fahrt aufnehmen können. Da die Firma ohnehin zeitlich im Verzug gewesen sei, habe man nach Absprache mit der Verwaltung und dem Bürgermeister entschieden, erst Mitte September zu beginnen (wir berichteten). „Dann waren die Gäste weg und wir bekamen ein bisschen mehr Ruhe“, so Pielke.

Arbeiten, die derzeit in vollem Gang sind und demnächst abgeschlossen sein sollen. Aktuell wird in Höhe der Einmündung zum Königsgarten der Schacht gewechselt. Hier wurde ein zusätzlicher Notüberlauf eingebaut. Der sorgt dafür, dass, wenn die Leitung in der Hafenstraße zu voll wird, das Wasser zum Königsgarten und durch den Deich in den Hafen abgeleitet wird. Dass der zeitliche Rahmen wieder nicht eingehalten werden konnte, war dem Wetter geschuldet. Eine Woche lang sorgten Regen und Sturm für die erneute Verzögerung. Also wieder verschieben, denn, so Pielke: „Ich kann von der Firma unmöglich verlangen, dass im strömenden Regen gearbeitet wird“. Einige Tage wird es noch dauern, die Verzögerungen aufzuholen. Im Bauamt gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Arbeiten Mitte nächster Woche abgeschlossen sein werden.

Trotz aller Unwägbarkeiten sieht Thomas Pielke auch das Positive. Seit Mitte August habe es immer wieder erheblichen, auch sehr starken Regen gegeben. „Es gab bisher keine hydraulischen Engpässe, das Wasser wurde komplett abgeleitet.“ Weder in der Großen- noch in der Hafestraße habe Wasser gestanden. „Das Ergebnis ist so, wie wir es uns vorgestellt haben.“