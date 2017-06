Pfingstwagen auf Föhr : Gute Laune und laute Musik

vergrößern 1 von 1 Foto: pk 1 von 1

Die Pfingstausfahrten haben auf Föhr eine lange Tradition und dieses Brauchtum wird auf der Insel insbesondere von den Jugendlichen gepflegt. Jahr für Jahr sind die geschmückten Wagen am Pfingstsonntag auf den Föhrer Straßen unterwegs, fließt der Alkohol bei lauter Musik in Strömen. Nicht immer liefen die Touren mit den herausgeputzten Fuhrwerken, die einst von Pferden und heute von Traktoren gezogen werden, ohne Zwischenfälle ab. In diesem Jahr allerdings habe es keine Probleme gegeben, teilten Polizei und Rettungsdienst übereinstimmend mit. Unfälle und Ruhestörung blieben aus und die Einsatzkräfte hatten – zumindest in dieser Hinsicht – ein ruhiges Pfingst-Wochenende.

von ib

erstellt am 05.Jun.2017 | 19:15 Uhr