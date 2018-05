Konzert auf Amrum : Gute-Laune-Abend in Wittdün

Zehn Jahre Crazy Horst: Geburtstagsparty in der Blauen Maus – Band feiert auf der Insel Jubiläum.

von sje

16. Mai 2018, 08:30 Uhr

Es ist allgemein bekannt: Wenn Crazy Horst ein Konzert gibt, ist die Bude voll und die Stimmung super. So auch diesmal wieder in der „Blauen Maus“. Die Band wurde zehn Jahre alt und für die Musiker stand ein tolles Geschenk bereit: Crazy Horst mit Bühnen-Equipment, liebevoll und kreativ geknetet aus Fimo von einem weiblichen Fan.

Die feierte an diesem Abend ebenfalls einen runden Geburtstag und Crazy Horst hatte vor zehn Jahren auf ihrem Geburtstag ein Konzert gegeben. „So etwas vergisst man nicht, und es macht besonders viel Spaß, dass wir heute unsere ‚Runden‘ gemeinsam auf der Insel feiern können", schmunzelte Philipp Mayer, allen besser bekannt als Phil.

„Toll, was über die Jahre entstanden ist, denn damals war Crazy Horst eigentlich nur eine Idee. Nun sind wir eine Band, sehr viel unterwegs, und arbeiten an der dritten CD“, erzählte Mayer weiter. Die wurde im Februar live an gleicher Stelle eingespielt (wir berichteten). Anvisiertes Erscheinungsdatum war seinerzeit der Mai und eine Party hätte es auch geben sollen. „Leider gab es Verzögerungen, durch die der geplante Termin nicht eingehalten werden konnte“, berichtete Georg Dittmar alias Horst. „Nun feiern wir trotzdem, halt nicht die CD, sondern dafür kräftig unser Jubiläum“, lächelt Dittmar.

Gesagt, getan: Humorvoll-hintergründige Texte wie zum Beispiel die „Frikadelle“, großartig interpretiert und gesungen vom Mann am Schlagzeug Oliver Vogt alias Doc Olliday, und ein Repertoire aus zehn Jahren Crazy Horst zum Mitsingen und Mitmachen verwandelten den Abend in ein Gute-Laune-Event.

Aber Geburtstag haben und feiern heißt für eine Band auch unterwegs auf Tour sein. Und so ging es am nächsten Abend gleich weiter zu einem Konzert in Nebel und von dort zu einem Auftritt nach Föhr.