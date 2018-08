In Wyk: Reise in die Vergangenheit : Gucken – Fragen – Hand anlegen

Historische Kulisse kommt gut an: Tag der offenen Tür im Friesenmuseum stellt handwerkliches Geschick früherer Zeiten in den Mittelpunkt.

27. August 2018, 15:40 Uhr

Der letzte Sonntag im August gehört traditionell dem Friesenmuseum in Wyk, das im idyllischen Garten und vor historischer Kulisse seinen Sonntag der offenen Tür veranstaltet. In diesem Jahr – unter dem Motto „Von der Steinzeit ins Mittelalter“ – ging es um all die Handfertigkeiten, mit denen die Menschen ihren Alltag bewältigt haben: Werkzeuge bauen, Stahl schmieden, Mehl herstellen, Brot backen und vieles mehr.

Vielseitig interessierte Besucher, vor allem Familien, fühlten sich wie jedes Jahr angesprochen, den verschiedenen Handwerkern über die Schulter zu gucken, Fragen zu stellen und natürlich selbst Hand anzulegen. Nicht nur die Kinder sind immer wieder fasziniert davon, wie mit einfachen Mitteln und etwas Geschick ein Alltagsgegenstand gebaut werden kann.

So waren diesmal auch drei Museumspädagogen aus dem Steinzeitdorf Albersdorf in Dithmarschen dabei, die mit den kleinen und großen Geschichtsinteressierten spannende Reisen in die Vergangenheit unternahmen. Ganz nebenbei zeigten sie auch, wie schnell man Feuer entfachen und aus Flintsteinen rasiermesserscharfe Klingen herstellen kann. Mit großer Geduld erklärte Werner Pfeifer, übrigens der einzige hauptamtliche Steinzeitjäger Deutschlands, wie man aus einem Holunderzweig mit Birkenpech und Flintstein einen hervorragenden Speer herstellt. Die Schläge auf die Flintsteine platzierte er so geschickt, dass vor ihm stets eine staunende Menge stand. „Das Gewicht eines Hammersteines ist dabei sehr entscheidend“, verriet er und demonstrierte, mit welcher Leichtigkeit ein frisch ausgehauener und daher rasiermesserscharfer Flintstein ein Stück Leder teilt. Alt und Jung waren begeistert.

Viel Andrang gab es auch an allen anderen Ständen, wo man Wolle filzen, Lederbeutel nähen, Glasschmuck herstellen, Getreide dreschen, Pizza backen, Stockbrot grillen, Bernstein bearbeiten, Bohrer und Surrscheiben bauen, schmieden, töpfern und malen konnte. Die Föhrer Pfadfinder waren wieder mit dabei und im Haus Olesen informierten einige Föhringerinnen die wissbegierigen Gäste über die Lebensweise der Friesen vor 400 Jahren.

„Es hat alles wunderbar geklappt“, freute sich Museumsleiterin Jutta Kollbaum-Weber, die selbst die großen Flintsteinbrocken aus dem Watt geborgen hatte. Sie war sichtlich zufrieden und dankbar für die große Resonanz, die das Sommerfest auch unter den Einheimischen findet. Davon zeugten die vielen Kuchenspenden und die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, auf die man sich immer wieder verlassen könne.

Charakteristisch für das alljährliche Museumsfest sind auch die ausgesprochen gute Stimmung und das herzliche Miteinander von Helfern und Besuchern. „Spaß und Wissen beziehungsweise Spaß am Wissen lassen uns dieses liebevoll ausgerichtete Fest nicht verpassen“, meinte eine Besucherin, und ihre Kinder bestätigten dies mit leuchtenden Augen.