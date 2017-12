Auf Amrum : Grünes Licht für Kita-Anbau

vergrößern 1 von 1 Foto: atn 1 von 1

Bei den jungen Amrumer Eltern herrscht Erleichterung darüber, dass alle Kinder, die auf der Warteliste des Inselkindergartens Flenerk und Bütjen Jongen stehen, aufgenommen werden können. In der Sitzung des Zweckverbandes für Sicherheit und Soziales wurde die Bedarfsplanung für die künftige Kinderbetreuung auf Amrum nach langem Ringen anerkannt.

Der Kindergarten kann nun eine sechste Gruppe eröffnen und erhält einen Containeranbau am Feederhuugam. Bis zu dessen Fertigstellung zieht die neue Gruppe ab Januar zunächst in den großen Mehrzweckraum. Keine optimale räumliche Lösung, aber so können in den kommenden drei Jahren alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden.

Nach der Anerkennung der Zahlung von Tarifgehältern ab 2017 und der Einigung über die Betreuungsbedarfsplanung bis Ende 2020 dürfte es bei den Budgetverhandlungen zwischen Kindergarten und Zweckverband jetzt noch um Einzelheiten bei den Personalstunden gehen und darum, wie die angesammelte Mehrarbeit abgebaut werden kann.

Dass es dem Inselkindergarten Flenerk und Bütjen Jongen gelungen ist, den drei Amrumer Gemeinden in den letzten anderthalb Jahren diese finanziellen Zugeständnisse abzuverhandeln, ist ein großer Erfolg für die Eltern auf Amrum, von dem noch vor zwei Jahren keiner zu träumen gewagt hätte.

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung des Kindergartenvereins standen allerdings nicht die erzielten Erfolge, sondern eher die Schwierigkeiten des Vereins im Mittelpunkt. Die laufende Amtsperiode des ehrenamtlichen Vorstands stand krankheitsbedingt unter keinem allzu glücklichen Stern. Es galt, die gewachsenen Finanzen und die Restrukturierung der Einrichtung zu bewältigen. Ein Großteil der Arbeit konnte zwar abgegeben werden, vor allem an Kindergartenleiter Lothar Herberger, doch die zeitweilig nur noch zu dritt agierenden Vorstandsmitglieder Susanne Winter, Rieke Rohlfmann und Alina Pipke sahen sich enormen Aufgaben gegenüber.

Und so kam es in der Versammlung, in der ursprünglich nur einige Paragrafen der Vereinssatzung geändert und zwei Vorstandsmitglieder nachgewählt werden sollten, zu einer erregten Debatte über einen Antrag, ad hoc die Frage zu diskutieren, ob der Kindergarten ein Elternverein bleiben solle. Mit knapper Mehrheit wurde dafür der Bericht des Kindergartenleiters, der den Löwenanteil am Erreichten geleistet hat, hinter die Satzungsdiskussion geschoben.

Die als Beisitzerin aus dem Vorstand scheidende Alina Pipke präsentierte dann – als „ersten Anstoß einer Diskussion, wie sich der Kindergarten weiterentwickeln soll“ – einen interessierten externen Trägerverein mit Sitz in Flensburg. Vereinsinterne Alternativlösungen oder die Risiken einer Trägerschaft durch einen externen Verein, der selbst immer wieder mit eigenen Problemen zu kämpfen hat, wurden nicht thematisiert. Nach der konkreten Begründung für den Vorschlag befragt, sagte Pipke, der Arbeitsaufwand im Kindergartenverein sei für Ehrenamtliche zu hoch. Zudem habe der Zweckverband darum gebeten, diese Diskussion zu führen. Deutlich wurde, dass sich zu wenige Eltern engagieren und dass der bisherige Vorstand mit seiner Aufgabe überfordert war.

So wurden während der längeren Abwesenheit des Vereinsvorsitzenden Rian Toda offenbar Gespräche mit der Geschäftsführerin des externen Trägervereins zwecks Übernahme des Kindergartens geführt. Ohne Vereinsauftrag und Wissen von Leitung, Team und Eltern, was von vielen mit Fassungslosigkeit zur Kenntnis genommen wurde. Die stellvertretende Kindergartenleiterin Andrea Hölscher brachte die Stimmung auf den Punkt, als sie appellierte: „Es gibt den Kindergarten schon so lange, immer wieder hatten wir Hochs und Tiefs.“ Vorstand, Eltern, Leitung und Erzieher müssten an einem Strang ziehen, sonst ginge es nicht.

Schließlich berichtete Kindergartenleiter Lothar Herberger über die aktuelle Personalbesetzung in den fünf bestehenden Kindergartengruppen, 17 zusätzliche Einzelförderungen und drei laufende oder geplante pädagogische Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen.

Dann wurde in geheimer Abstimmung gewählt. Andrea Hölscher übernahm von dem erkrankten Thomas Schwartz das Amt des Schriftführers und Anniki Teige löst die ausgeschiedene Alina Pipke als Beisitzerin ab.