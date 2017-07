In Nieblum : Großes Trachten-Treffen

vergrößern 1 von 1 Foto: Kinka Tadsen 1 von 1

Seit 35 Jahren besteht der Landestrachten- und Volkstanzverband Schleswig-Holstein, gefeiert wird dieses Jubiläum am Wochenende in Nieblum mit einem großen Trachtentreffen, zu dem rund 400 Teilnehmer erwartet werden. Auftakt ist mit einem Kinder- und Jugendtrachtentreffen, zu dem bereits heute rund 70 Kinder und Jugendliche anreisen. Am Sonnabend werden sie nachmittags in Wyk auftreten. Am Sonntag beginnt dann das große Trachtenfest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst an der Nieblumer Meere, der von Posaunenchor und Trachtentanzgruppe festlich umrahmt wird. Anschließend, ab 11.30 Uhr, wird es dann einen Festumzug durch Nieblum geben. Ab 12.30 Uhr werden dann – wiederum beim Musikpavillon an der Meere – zahlreiche Tänze aus Schleswig-Holstein präsentiert.

von Petra Kölschbach

erstellt am 14.Jul.2017 | 07:30 Uhr