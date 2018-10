Polizei sucht Zeugen : Großer Durst? Dieb klaut Alkohol

Beamten hoffen auf Hinweise: In der Nacht zum Sonnabend wurde in den Edeka-Markt in der Boldixumer Straße eingebrochen.

von ib

07. Oktober 2018, 14:40 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht zum Sonnabend in den Edeka-Markt in der Boldixumer Straße eingebrochen. Abgesehen hatte es der Dieb auf alkoholische Getränke. Nach Auswertung der Videoaufnahmen gehen die Beamten von einem Einzeltäter aus, der gegen 3.24 Uhr die Eingangstür aufhebelte. Bei der Tat wurden ein Leihfahrrad vom Fahrradverleih „Wrixumer Hof“ (Registriernummer D54…) und ein Rucksack der Marke Quechua (Decathlon) genutzt, die nahe des Tatortes sichergestellt wurden. Hinweise zur Tat oder den aufgefunden Gegenständen nimmt die Wyker Polizei unter ✆04681/758980 entgegen.