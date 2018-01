Föhr : Große Show der kleinen Artisten

vergrößern 1 von 1 Foto: Gesche Roeloffs 1 von 1

von ib

erstellt am 04.Jan.2018 | 16:00 Uhr

Der Föhrer Kinder- und Jugendzirkus „Mytilus“ hat in dieser Woche wieder Besuch von seinem Partnerzirkus „Waldoni“ aus Darmstadt. Eine Woche lang trainieren die Nachwuchs-Artisten gemeinsam, das Ergebnis wird in einer Show mit dem Titel „So ein Circus“ am Freitag, 5. Januar, um 19 Uhr in der Nationalparkhalle präsentiert. Rund 50 Kinder und Jugendliche werden dann die Hallenbühne in eine Zirkus-Arena verwandeln.