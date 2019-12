Große Auswahl für Souvenir-Jäger

Ob ausgestopfte Seehunde, Meeresrauschen oder Friesenblut: Das Sammeln von Andenken ist teilweise kurios

von Petra Kölschbach

02. Dezember 2019, 20:15 Uhr

Wyk | Es ist wie es ist: Einst zog man den Seehunden das Fell ab und machte daraus diverse Andenken an das Seebad Wyk: Geldbörsen, Handtaschen, Hausschuhe, Kappen für die modebewusste Dame, die auch Seehundsmäntel trug, oder kleine ausgestopfte Seehunde. Diese Souvenirs erhält man 1906 bei Johann Michelsen, der im Sommer außer seinem Hauptgeschäft in der Großen Straße 36 auch eine Verkaufshalle am Sandwall betreibt (heute Kurgarten). Andere wollen richtig was erleben und gehen mit einem der ortsansässigen Seehundsjäger auf die Jagd. Und damit es auch ein Erfolg wird, gibt es vorher todsichere Tipps: „Man zielt stets nach dem Kopfe, da der ganze übrige Körper wegen der dicken Specklage den Schrot nicht durchlässt.“

Ein ganz anderes Andenken, das streng genommen gar keines ist, steckt sich der für seine medizinische Kuriositätensammlung, manche nennen es auch „Gruselkabinett“, bekannte Pathologe Rudolf Virchow in die Tasche. Es sind am Südstrand angeschwemmte Schlackestücke aus den Hochöfen Englands, die dort in großer Zahl ins Meer geworfen werden. 1896 präsentiert Virchow sie der Berliner Anthropologischen Gesellschaft. Er logiert meistens in der „Villa Irma“, die zu dieser Zeit noch „Villa Erna“ heißt. Bis zum Abriss 1971 steht das alte Logierhaus an der Promenade.

Wie viele Postkarten mögen von dort in alle Welt gegangen sein! Zu den im Jahr 1900 verschickten Postkarten, nämlich 786 Millionen, gehen allein von der Hallig Hooge mindestens 5000 weg. So manche erinnert zu Hause an schöne Wochen in Wyk, und so heißt es 1906 auf einer Postkarte nach Baden bei Wien: „Ich bitte, mir diese Karte aufzuheben.“

In den 1950-er Jahren begeistern Postkarten mit kleinen Leporellos, die aus einer kleinen Lasche herausfallen und viele Sehenswürdigkeiten des Seebads zeigen. Und wer erinnert sich nicht an die Postkarte, auf der eine kleine Sie dem Kleinen in die Badehose schaut und meint: „Da staun ich aber lieber Klaus, bei Dir sieht’s ja ganz anders aus!“

Ein ähnlich handliches Andenken wie die Postkarten sind die einst sehr beliebten und heute zum Sammlerobjekt aufgestiegenen Souvenir-Rosen. Auf einem zur Rose gefalteten Papierboden sind Wyker Plätze, Häuser, Strand und Hafen und auch die Nationaltracht abgebildet, die bei dem Wyker allerdings aus einem schwarzen Anzug, Hut und Regenschirm (!) besteht.



Aufschrift „Wyk auf Föhr“ beliebt





Andere Gäste nehmen Haararbeiten in Form von Bilderrahmen, Uhrketten oder hübschen Kleinigkeiten zum Hinstellen mit. Auch Teller und Tassen, Milchkännchen und Zuckerdosen mit der Aufschrift „Wyk auf Föhr“ sind beliebt. Andere füllen Sand in einen hübschen Behälter, sammeln Muscheln und verschließen das Meeresrauschen ganz fest in einer Dose. In einer solchen landet auch der Friesentee, den die Gäste containerweise mitzunehmen scheinen. Und wer in der heimischen Umgebung seligen Erinnerungen nachhängen möchte, nimmt noch eine Flasche „Köm“ als Andenken mit. Aber Achtung: Der Teepunsch, das „heilige Getränk“, verwandelt sich nur bei uns im Norden in echtes Friesenblut. Sagt einer, der das immer wieder überprüft.

Souvenirs mit beträchtlichem Ge- bzw. Verbrauchswert erfreuen sich neben Quartettspielen mit Schiffen, rauchenden Seemannsfiguren, Puppen in Friesentracht, Schneekugeln, kleinen Plastikschiffen, größeren Fähren fürs heimische Regal und vielen anderen Punkten auf der Souvenirliste allergrößter Beliebtheit. Auch Kneppkuchen, Friesenkekse und das richtige Schwarzbrot der Inselbäcker treten lange Reisen an. Und wer hat sie jemals gezählt, die Mettwürste und Schinken, das Griebenschmalz und die Halligbutter, die bei Wriedt und anderen Wyker Schlachtern über den Tresen gingen und bis heute gehen! Und das Schönste gab es „aufzu“: Mancher Metzger hat seine Kunden „mit Seemannsgarn umwickelt wie Kohlrouladen“.

Und dann gibt es noch die Souvenirs, die als solche gar nicht gedacht sind, wie z.B. Gläser, deren Aufschrift ausdrücklich die Eigentumsverhältnisse klarstellen. Umso aufregender, eines dieser ganz besonderen Andenken zu besitzen. Wyker Wirtsleute wissen das schon lange.