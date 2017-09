Im Friesendom : Groovender, lyrischer Jazz

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

27.Sep.2017

Im Rahmen der Sommerkonzerte präsentieren Ingolf Burkhardt (Trompete) und Roland Cabezas (Gitarre, Gesang) am kommenden Freitag, 29. September, um 20 Uhr in der St.-Johannis-Kirche unter dem Titel „Together, Not Alone“ groovenden, lyrischen Jazz.

Burkhardt ist nicht nur seit vielen Jahren Stammgast beim Festival „Jazz goes Föhr“, auch im Friesendom gastiert er bereits zum vierten Mal. Trompete spielen hat ihn wohl jeder Deutsche schon gehört: Der Musiker aus Hammoor spielte 2016 das Jingle der Tagesschau neu ein und schallt daher Abend für Abend aus dem Fernseher. Und auch bei der Vorgängerversion – eingespielt in den 1980-er Jahren – stand Burkhardt schon an der Trompete. Damals war der heute 54-Jährige noch Student.

Der Musiker, der in Unterschefflenz (Baden-Würtemberg) geboren wurde, gehört mittlerweile zu den renommiertesten und gefragtesten Jazz-Trompetern weltweit. Zudem ist er Mitglied der NDR-Big-Band. 1990 spielte er dort vor und ist bis heute festes Mitglied in dem populären Ensemble. Dieses langfristige Engagement führte ihn zu Auftritten weltweit und zu Begegnungen sowie gemeinsamen Auftritten mit Stars wie Paul Kuhn, Miles Davis oder Al Jarreau.

Auf mehr als 100 Aufnahmen bei diversen Studiojobs blickt Burkhardt mittlerweile zurück. Und darunter waren durchaus nicht immer nur Jazz- oder Big-Band-Klänge. Ob für die damalige Teenie-Band „Echt“, James Last oder auch den Schlagerbarden Peter Alexander – Burkhardts Trompete ist seit Jahrzehnten bei Produktionen unterschiedlichster Genres gefragt. Seine Leidenschaft allerdings ist der Jazz. Besonders am Herzen liegen ihm seine Band „Jazul“ und sein „Jazul Duo“ mit dem Hamburger Gitarristen Roland Cabezas.