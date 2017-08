Auf Föhr : Green-Screen: Neuer Besucherrekord

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Haft 1 von 1

„Vielleicht schaffen wir dieses Mal die Hundert“, hoffte gestern Vormittag Michael van Bürk, beim Internationalen Naturfilmfestival Eckernförde für Presse und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, als er im Foyer des Wyker Kinos die ersten Besucher der Green-Screen-Matinee begrüßte. Seine Erwartungen wurden sogar noch weit übertroffen. Mit insgesamt 125 Kinobesuchern wurde die Zahl des vergangenen Jahres mehr als verdoppelt. Dass diese Matinee, bei der es um den Publikumspreis des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) geht, für viele Menschen zu einem festen Termin geworden ist, erfuhr van Bürk, als er einer Besucherin den Abstimmungsmodus erläutern wollte. „Wir besuchen regelmäßig Green Screen in Wyk und kennen uns aus“, erklärte sie.

Begrüßt wurden die Filmfreunde von der Redakteurin des Insel-Botel, Petra Kölschbach, die dankend darauf verwies, dass Kinoinhaber Thomas Dethlefsen auch in diesem Jahr wieder sein Kino am Sandwall kostenlos für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat. Michael van Bürk schloss sich ihrem Dank an und erinnerte daran, dass die Green-Screen-Matinee, im Vorfeld des eigentlichen Naturfilmfestivals in Eckernförde, bereits zum siebten Mal in Wyk stattfinde. An den 14 Standorten des sh:z werden die drei Wettbewerber um den Publikumspreis gezeigt, die damit praktisch in ganz Schleswig-Holstein zu sehen sind. „Der Publikumspreis ist bei den Filmemachern besonders beliebt“, hob der Pressesprecher hervor, „wird er doch schließlich von den Menschen verliehen, für die die Filme gemacht worden sind“. Er konnte schließlich, bevor sich der Vorhang öffnete, darauf verweisen, dass das Filmfestival, das vom 13. bis 17. September in Eckernförde stattfindet, sich inzwischen zum besucherstärksten Festival seiner Art in ganz Europa entwickelt hat.

Den Auftakt der Matinee gestalteten „Biene Majas wilde Schwestern“, Wildbienen, die in einer ungeheuren Vielfalt existierten und sich ganz speziellen Lebensumständen angepasst haben, beispielsweise die Wollbiene, die sich auf blühende Wegwarten spezialisiert hat. Anders als ihre domestizierten Verwandten, müssen sich die Wildbienen selbst um ihre Unterkünfte kümmern, was von Nestern in Holzlöchern bis hin zu Erdhöhlen reicht. Auch in der Welt der Bienen geht es nicht nur friedlich zu, und sie müssen sich mit geflügelten Feinden auseinandersetzen.

Ebenso wenig friedlich ist das Leben in den tropischen Regenwäldern, mit denen sich der Film „Eine Erde, viele Welten – der Dschungel“ befasste. Egal, ob als Klammeraffe ganz oben in den Wipfeln oder als Frosch, der seinen Nachwuchs verteidigen muss, die Dschungelgebiete, stellen ihre Bewohner vor viele Herausforderungen. Neben den „normalen“ Gefahren in den Regenwäldern gibt es auch noch die von Menschen gemachte Bedrohung dieser Lebensbereiche durch Rodung riesieger Waldflächen.

Mit „Wilde Ostsee – von Finnland bis Schweden“ schloss die vormittägliche Filmvorführung. In diesem nördlichen Bereich der Ostsee, in dem der Salzgehalt des Wassers sehr gering ist, leben Kegel- und Ringelrobben und unterschiedlichste Vogelarten. In diesem Teil der Ostsee leben sogar Hechte, obwohl sie eigentlich Süßwasserfische sind. Zum Laichen schlängeln sie sich geradezu akrobatisch durch einen engen Kanal ins reine Süßwasser. Dieser Film gehört zu einem dreiteiligen Film über die „Wilde Ostsee“, der als Eröffnungsfilm des Naturfilmfestivals in Eckernförde Premiere haben wird.

Doch zunächst hatten die Besucher der Wyker Matinee die Aufgabe, ihre Stimme für einen der drei Filme abzugeben. Wie in jedem Jahr lautete der kollektive Seufzer: „Die Entscheidung ist unheimlich schwierig“.



von Christel Leipersberger-Nielsen

erstellt am 23.Aug.2017 | 11:00 Uhr