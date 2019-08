Lange Tradition : Golfen für den guten Zweck

Alljährlich organisieren Lions- und Rotary-Club ein Turnier. Der Erlös geht dieses Mal an den Awo-Kindergarten in Wyk.

von ib

06. August 2019, 17:44 Uhr

Bei optimalen Wetterbedingungen fand das diesjährige Lions-Rotary-Benefiz-Golfturnier statt. Die Turnierleitung konnte dazu 124 Teilnehmer auf dem Föhrer Golfplatz begrüßen. Unterstützt wurde das Turnier wie in jedem Jahr von über 60 Föhrer Firmen und Institutionen mit Sachspenden für die Siegerehrung und für das leibliche Wohl der Teilnehmer.

Gespielt wurde in Zweier-Teams

Gespielt wurde in Zweier-Teams. Den ersten Preis erzielte das Team Carl-Jacob Peters (GC Föhr)/Hugo Sander (Burgdorfer GC). Der zweite Preis ging an das Team Dr. Matthias Redlefsen/Friedrich Redlefsen (beide GC Föhr), der dritte Preis an das Team Annabell Hatlapa/Broder Redlefsen (beide GC Föhr). Die Siegerehrung wurde von den Clubpräsidenten Dr. Daniel Filippow (Lions-Club Föhr) und Dr. Jörn Harder (Rotary Club Wyk auf Föhr) durchgeführt, die 32 attraktive Preise an die Turnierteilnehmer vergeben konnten.

Friesenbank wurde verstegert

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die Versteigerung einer Friesenbank durch Christian Roeloffs vom Lions-Club, die die Tischlerei Wellingerhoff gespendet hatte. Den Zuschlag für das höchste Gebot erhielt Wilhelm Geerk.

Die Einnahmen des Benefiz-Turniers beliefen sich auf über 8000 Euro. Sie sollen dem AWO-Kindergarten in Wyk zu Gute kommen, der davon neue Spielgeräte beschaffen möchte.