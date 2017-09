In Nieblum : Goldene Konfirmation im Friesendom

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

von ib

erstellt am 22.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Am kommenden Sonntag, 24. September, stehen in St. Johannis 53 Jubilarinnen und Jubilare vor dem Altar: Die Konfirmierten des Jahres 1966 (wegen eines Kurzschuljahres gab es zwei Konfirmationen) und die 1967 „Freigemachten“ feiern ihre Goldene Konfirmation. Um 10 Uhr beginnt im Friesendom der Festgottesdienst, zu dem als besonderer Gast auch Propst i.R. Manfred Kamper kommen wird. Er konfirmierte die einstmals Jugendlichen vor 50 Jahren. Bereits am Tag zuvor treffen sich die Teilnehmer mit Partnern, um alte Geschichten auszutauschen.