Geflügelschau in Alkersum : Gezwitscher und Gegacker in der Dorfhalle

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

von ib

erstellt am 22.Dez.2017 | 08:30 Uhr

Was für ein Gezwitscher, Gegacker, Gekrähe und Geschrei. Die Dorfhalle war erfüllt von hunderten Vogelstimmen – und hunderte Besucher strömten begeistert nach Alkersum, zur Geflügelschau des Föhrer Kleintierzuchtvereins U41. Ihre prächtigsten Tiere zeigten an diesem Tag 24 Erwachsene und sechs Nachwuchszüchter von der Insel. Außerdem waren noch vier Züchter vom Festland mit ihrem Federvieh angereist.

Und so konnten die Besucher eine enorme Arten- und Rassevielfalt bewundern, die, so berichtet der U-41-Vorsitzende Frank Lubomierski stolz, auch die Preisrichter beeindruckt habe. Hühner, Enten, Gänse, Tauben und sogar Wachteln wurden präsentiert – die kleinen Wachteln übrigens von einem kleinen Züchter, von Teetje Wieck, der der Jugendabteilung des Vereins angehört.

Insgesamt 36 unterschiedliche Rassen konnten die Besucher bewundern, darunter, wie Lubomierski berichtet, auch einige alte Haustierrassen. Drei Gänserassen waren dabei, elf Enten-, sieben Hühner-, zwölf Zwerghuhn-, zwei Tauben- sowie eine Wachtelrasse.

Mit der Höchstnote „Vorzüglich“ wurden neun Züchter und mit der Note „Hervorragend“ wurden 13 ausgezeichnet. Bei der Jugend I erhielt die Note „Vorzüglich“ Melf Christiansen für seine Landente mit Haube. Mit „Hervorragend“ wurde eine Zwergente von Oluf Petersen bewertet.

Bei den Erwachsenen gab es das Prädikat „Vorzüglich“ für Tim Hinz (Sachsenente), Frerk Martensen (Streicherente), Karl Zielke (Mechelner Großhühner), Tim Hinz (New Hampshire-Großhühner), Wolfgang Berger (Zwerg-Amrocks), Frank Lubomierski (Deutsche Zwerg-Reichshühner und Amsterdamer Bärtchentümmler), Finja Genz (Zwerg-Vorwerkhühner), sowie Paul Berger (Amsterdamer Kröpfer).

Über „Hervorragend“ freuen konnten sich Britta Petersen (Steinbacher Kampfgänse), Nina Prause (Cayuga-Enten), Dirk Hinz (Landenten), Hartmut Petersen (Landenten), Tim Hinz (Zwergenten), Hark Lorenzen (Holländische Zwerghühner), Thorben Rieper (Zwerg-Australorps), Oluf Ketels (Zwerg-Wyandotten), Karl-Heinz Martensen (Deutsche Zwergreichshühner), Hauke Martensen (Zwerg-Barnevelder) und Paul Berger (Amsterdamer Kröpfer).

Der Verein konnte bei dieser Veranstaltung nicht nur zeigen, welch gute Arbeit die Föhrer Züchter leisten, bei der Geflügelschau wurde auch erfolgreich Mitgliederwerbung betrieben. Sechs Erwachsene, darunter ein Züchter von der Nachbarinsel Amrum, sowie drei Jugendliche wollten dem Verein neu beitreten, berichtet Lubomierski.

Nächster Termin der Kleintierzüchter ist ein Vortrag am Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr in „Kröger’s Dörpskrog“ in Oevenum, zu dem Frank Lubomierski neben den Mitgliedern alle interessierten Hühnerhalter einlädt. Thema sind die richtige Fütterung der Hühner, Bruteier und Bruterfolg. Am 6. Februar findet dann, ebenfalls um 20 Uhr bei Kröger, die Jahresversammlung der Föhrer Kleintierzüchter statt.