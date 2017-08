Föhr und Amrum : Gewitterwetter auf den Inseln

vergrößern 1 von 1 Foto: Kinka Tadsen 1 von 1

Schon am Abend zogen dichte Wolken auf, in der Nacht zu Sonnabend erreichte dann eine Gewitterfront die Inseln. Es knallte und blitzte. Der Regen nahm zu, die Tropfen wurden immer größer und prasselten immer lauter gegen Fensterscheiben und auf die Dächer. Während einige tief und und entspannt in ihren Kissen schlummerten, wurde es anderen angst und bange angesichts der Naturgewalten, die sich da austobten. Die Tiere draußen suchten Schutz so gut sie konnten, und die Menschen zogen vermutlich die Bettdecke über den Kopf.

In Nebel gab es einen riesigen Knall, gefolgt von Blitzen. Von da an läutete die Kirchenglocke, Schlag für Schlag, stundenlang. Wer in der Nähe der St.-Clemens-Kirche wohnte, bekam in dieser Nacht nicht viel Schlaf – nicht nur wegen des Gewitters, sondern auch wegen des Glockenläutens. Küster Jens Lucke erklärte, dass vermutlich durch einen Blitzeinschlag in Nebel die computergesteuerte Glocke den Impuls zum Läuten bekommen hat.

Eine unruhige Nacht lag hinter vielen, und dann am Morgen strahlender Sonnenschein – gefolgt von neuen Gewitterwolken mit einem zauberhaften Regenbogen. Ein dramatisches Wolkenspiel am Himmel, das Wetter sah noch sehr „zornig“ aus. Mit weiterem Donnergrollen und Blitzen kündigten sich die nächsten Regengüsse an. So abwechslungsreich sollte es das ganze Wochenende bleiben. Wie das Wetter die nächsten Tage wird? Abwechslungsreich, darin sind sich die Meteorologen einig.