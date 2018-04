Wyk : Gestaltung ist Geschmackssache

Die Pläne für die Umgestaltung der Fußgängerzone stießen bei einer Einwohnerversammlung auf geteilte Resonanz. Einig war man sich darin, dass viele Fahrradständer nötig sind.

von Peter Schulze

05. April 2018, 11:00 Uhr

Die Wyker Fußgängerzone soll attraktiver werden und sich zu einem Ort entwickeln, an dem Einheimische und Gäste gern verweilen (wir berichteten). In einer Einwohnerversammlung wurden Anwohner und Geschäftsinhaber nun über die Pläne informiert. Zudem waren Anregungen und Ideen sowie Änderungswünsche willkommen.

Der mit dem Projekt betraute Kieler Landschaftsarchitekt Dr. Jörn Wagner stellte den aktuellen Stand für den Bereich Große-, Mittel- und Wilhelmstraße im gut besuchten Kurgartensaal noch einmal vor – mit besonderem Blick auf die Große Straße, die Priorität haben soll. Wagner berichtete von der mittigen Abflussrinne, auf die er sich mit den Mitgliedern des Bauausschusses geeinigt hatte, und davon, wie Bäume, Sitzgelegenheiten, Graniteinfassungen, Biike-Stelen oder Walfisch-Intarsie platziert werden könnten. Auch zeigte er den Straßenbelag, der den Bereich mit Farbnuancen schon aus einigem Abstand als Fußgängerzone erkennbar machen soll.

Dann war das Publikum gefragt. Zahlreiche Wortmeldungen gab es, die das Konzept insgesamt lobten und dennoch Kritisches anmerkten. So stünden die alten Kandelaber, die erhalten werden sollen, im Widerspruch zu dem geplanten neuen Beleuchtungssystem, das LED-Spots vorsieht. Auch waren dem einen die alten Lampen zu dunkel, dem anderen die neuen Spots zu hell. „Die Schaufenster sollten erleuchtet sein, und nicht die Straßen“, kritisierte Antje Boetius insbesondere LED-Elemente, die nach Wagners Vorschlag in die Abflussrinne eingelassen werden könnten. Ebenfalls moniert wurden teilweise die Abstände der Bäume und Sitzgelegenheiten zu den Hauswänden und auch die Granitflächen vor den Geschäften kamen nicht durchweg gut an. Hier würde Platz belegt, der als Verkaufsfläche benötigt werde. Schließlich wurde auch gefragt, ob ein einfarbiger Straßenbelag die Häuser besser zur Geltung bringen könnte, als der geplante mit unterschiedlichen Farbtönen, und ob die Ginkgo-Bäume durch andere ersetzt werden sollten.

Vieles ist Ansichtssache, entsprechend gingen die Meinungen auseinander. Dass aber genügend Möglichkeiten, Fahrräder abzustellen, vorgesehen werden müssten, darin waren sich alle einig. Auf den Einwurf Peter-Boy Webers, dass diese in den Plänen nicht vorgesehen seien, verwies Wyks Bürgermeister Paul Raffelhüschen, der den Abend moderierte, auf eine gemeinsame Begehung des Bauausschusses mit Anwohnern: „Keiner wollte Fahrradständer vor den Türen oder Fenstern haben.“ Weshalb geeignete Flächen an diesem Abend gemeinsam erörtert werden sollten. Hier sprach sich die Mehrheit für Abstellmöglichkeiten primär in den Eingangsbereichen und nicht innerhalb der Fußgängerzone aus.

Eine wichtige Frage betraf die Kosten. Deren Höhe hänge davon ab, ob ein Zuschuss fließt, sagte Raffelhüschen. Andernfalls müsste man sich auf eine abgespeckte Variante konzentrieren. Als groben Voranschlag nannte Wagner für die drei Straßen rund zweieinhalb Millionen Euro plus Baunebenkosten wie Mehrwertsteuer und Honorare. Eine Schätzung, betonte Wagner, belastbare Zahlen könnten erst genannt werden, wenn feststehe, was wie wo gebaut werde. Auch sei die Entwicklung der Baupreise nicht vorhersehbar, „und es kommt am Ende auch darauf an, wie viele Angebote wir kriegen“.

Blieb die Frage, wie tief die Anlieger für die Verschönerung ihrer Straßen in die Tasche greifen müssen. Hier konnte Raffelhüschen beruhigen: „Wir wollen Ausbaubeiträge nicht erheben, sondern die bestehende Satzung abschaffen“, sagte der Bürgermeister unter dem Beifall des Publikums. „Dann würden die Kosten nicht auf die Anwohner umgelegt.“