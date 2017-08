Föhrer Bundesreiten : Gerd Ohlsen nicht zu schlagen

vergrößern 1 von 1 Foto: ick 1 von 1

Gutes Wetter ist die Grundvoraussetzung für einen entspannten Ringreitertag. In diesem Jahr hatten alle Föhrer Vereine in dieser Beziehung Glück, denn trotz vieler Wetterkapriolen blieben die Stiefel meist trocken, So auch in Nieblum, als der Mitteldörfer Ringreiterverein zum Abschluss der Saison zum Mannschaftswettbewerb, dem Bundesringreiten, geladen hatte.

Insgesamt 69 Reiter und Reiterinnen konnte der Vorsitzende Hans Emil Christiansen zu diesem Wettkampf begrüßen. Den ersten Durchgang eröffneten dann traditionsgemäß die Könige der jeweiligen Vereine: Jan Hansen (Osterlandföhrer Ringreiter), Jan Brodersen (Westerlandföhrer Ringreiter) und Frank Christiansen (Mitteldörfer Ringreiter) sowie die Königin des Frauenringreitvereins, Ina Ketels.

Der Nachmittag verlief ruhig und harmonisch und für so manches Schwätzchen an Rande war auch Zeit, denn da die Gruppen gemischt waren, konnten viele Reiter auch mal in der Gruppe eines anderen Vereins reiten.

Gegen 16 Uhr ging dann das große Warten los. Oberschreiber Johannes Clausen hatte viel zu tun, alle Ringe zusammenzuzählen.

Der Sieger des Bundesreitens 2017 ist der Osterlandföhrer Ringreiterverein mit einer Durchschnittsringzahl von 19,47, gefolgt vom Westerlandföhrer Ringreiterverein mit 19,13 Ringen. Der gastgebende Mitteldörfer Ringreiterverein errang 17,5 Ringe und das Schlusslicht, nur ganz knapp hinter der männlichen Konkurrenz, waren die Amazonen des Frauenringreitvereins mit 17,4 Ringen.

Bester Mann auf dem Platz, wie in schon vielen Jahren davor, war Gerd Ohlsen aus Oevenum mit 32 Ringen von 36 möglichen, gefolgt von Erik Jensen mit 30 Ringen und Königin Ina Ketels mit 29 Ringen. Platz vier ging an diesem Nachmittag an Reiner Braren, auf Platz fünf folgte die junge Reiterin Freya Thomsen. Platz sechs ging an Jan Jensen und Platz sieben belegte wieder eine junge Amazone, Finja Diedrichsen, gefolgt von Peter Wögens und Hans Uwe Brodersen. Svenja Jensen sicherte sich Platz zehn, Hauke Meyer Platz elf und Platz zwölf ging an Frerk Jensen.

Alle Vereine freuten sich, dass die Einzelpreise eine bunte Mischung ergeben hatten. So waren am Abend im Saal beim Ehrentanz alle Jackenfarben vertreten.