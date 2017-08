In Norddorf : Gemeindehaus statt Dünenkulisse

vergrößern 1 von 1 Foto: buz 1 von 1

Es hätte so schön sein können: Eine laue Sommernacht und vor der imposanten Kulisse der Amrumer Dünen eine tolle Musicalshow. Nun, die Show war toll, doch auf Sommernacht und Dünenkulisse musste das Publikum – wie schon in den beiden Jahren davor – verzichten. Die „Musical Night“ unter freiem Himmel fiel im wahren Sinne des Wortes ins Wasser. Wegen des schlechten Wetters wurde die Veranstaltung kurzfristig ins Gemeindehaus verlegt.

Allerdings stand dort natürlich nur eine wesentlich geringere Zuschauerkapazität zur Verfügung, so dass die Verantwortlichen der Amrum-Touristik sich dazu entschieden, eine Art „Schutzgebühr“ von zehn Euro zu kassieren, was nicht bei allen Gästen gut ankam. Doch die 200 Zuschauer, die das Geld investiert hatten, sollten ihre Entscheidung nicht bereuen. Sie erlebten eine erstklassige Show mit einer perfekten Mischung aus traumschönen Melodien, herrlichen Stimmungen und himmlischen Hits aus den berühmtesten und sehenswertesten aktuellen Musicals. Für die musikalische Begleitung sorgten wie gewohnt Axel Törber und seine Band, die als eine der besten Begleitbands Deutschlands gilt. Diesen Ruf haben sie auch auf Amrum wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dazu führte Moderator und Bandleader Axel Törber wie gewohnt gekonnt und charmant durch die Show und den Abend.

Auf dem Programm standen dabei Stücke aus Musicals wie „West Side Story“, „Ich war noch niemals in New York“, „Les Miserables“, „Phantom der Oper“ „Mamma Mia“, „Der König der Löwen“ oder „Hinterm Horizont“. Es war eine herausragende Darbietung, die fast niemanden auf seinem Stuhl hielt. Erst gegen 23 Uhr ging die Show nach mehreren Zugaben mit viel Jubel und Standing Ovations zu Ende. Wirklich viel Zeit, den Applaus und den Aufenthalt auf Amrum zu genießen, hatten die Akteure aber nicht, denn es ist fast unmöglich, ein 14-köpfiges Ensemble in der Hauptsaison für eine Nacht auf der Insel unterzubringen. Sattdessen ging es mit einer nächtlichen Sonderfahrt der „MS Eilun“ direkt zurück nach Dagebüll. Auf dem Schiff waren nur zufriedene Gesichter zu erblicken. „Die Tour nach Amrum macht uns jedes Jahr wieder wahnsinnig viel Spaß“, sagte Axel Törber und ergänzte wenig später: „Auch wenn es in diesem Jahr wieder nicht mit dem Open-Air-Auftritt geklappt hat, wir versuchen es weiter und kommen wieder“.