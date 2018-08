Volles Haus in Norddorf : Gemeindehaus platzt aus allen Nähten

Mehr als 400 Zuschauer wollten sich das neue Programm „So liegen Sie richtig falsch“ des Comedians Bernhard Hoëcker nicht entgehen lassen.

von buz

28. August 2018, 17:15 Uhr

Das Norddorfer Gemeindehaus, war mit mehr als 400 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt. Trotz zusätzlicher Bestuhlung hieß es am Abend: „restlos ausverkauft“. Aus gutem Grund, denn der Comedian Bernhard Hoëcker war wieder einmal auf Amrum zu Gast. Es war bereits sein vierter Besuch an gleicher Stelle und der Entertainer präsentierte sein aktuelles Bühnenprogramm „So liegen Sie richtig falsch“. Das Amrumer Publikum erlebte Hoëcker gewohnt wortgewandt, schlagfertig und witzig. Als besonderes Highlight konnten die Zuschauer mit ihrem Smartphone interaktiv an der Show teilnehmen. Der Abend war nicht nur für ausgewiesene Comedyfreunde ein Fest, wie der tosende Beifall am Ende bewies.