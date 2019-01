Föhr : Gemeindefest in St. Nicolai

Nach einem Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden mit Pastor Dirk Jeß in der Boldixumer Kirche ist ein bunter Nachmittag geplant.

von ib

24. Januar 2019, 17:16 Uhr

Wyk | Die Kirchengemeinde St. Nicolai veranstaltet am kommenden Sonntag, 27. Januar, ihr Gemeindefest. Nach einem Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden mit Pastor Dirk Jeß in der Boldixumer Kirche ist bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus ein bunter Nachmittag geplant. So laden die beiden evangelischen Kindergärten zum Basteln ein, es wird Puppentheater für die Kinder, einen Bücherflohmarkt und Krimis zum Mitraten geben. Nicht fehlen darf auch der Stand des Eine-Welt-Ladens und mit Kantor Martin Bruchwitz kann gemeinsam gesungen werden. Für das leibliche Wohl sorgen ein Grillstand und ein Salatbuffet sowie ein Waffelstand der Konfirmanden und warmer Apfelpunsch.