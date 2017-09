Wyker TB : Gelungener Auftakt

vergrößern 1 von 1 Foto: hrh 1 von 1

von hrh

erstellt am 22.Sep.2017 | 17:30 Uhr

Für die zweite und für die dritte Tischtennismannschaft des Wyker TB standen die ersten Punktspielbegegnungen der neuen Spielzeit 2017/18 in der zweiten beziehungsweise dritten Kreisklasse auf dem Programm. Dabei verbuchten die Föhrer Teams am Ende zwei Siege und eine Niederlage.

Die „Zweite“ hatte in Wyk die gleiche Vertretung des Husumer SV zu Gast, die sie klar mit 8:1 geschlagen auf die Heimreise schicken konnte. Der gelungene Auftakterfolg wurde dabei in folgender Besetzung errungen: Dirk Jenßen, Mario Grän, Christian Schmidt und Tanja Raßmann in den Einzeln sowie Grän/Schmidt und Jenßen/Raßmann in den Doppelbegegnungen. Die Wyker taten sich anfangs recht schwer, was vor allem für deren Kapitän Christian Schmidt galt. Nachdem zunächst beide Doppel in vier beziehungsweise fünf Sätzen gewonnen worden waren, konnte er seine beiden Einzel aber doch jeweils in fünf Sätzen nach Hause bringen. Das führte schließlich zu einer beruhigenden 6:0-Führung. Ihren mehr als verdienten Ehrenpunkt holten die Stormstädter bei diesem Spielstand, als es ihrer „Nummer Eins“ gelang, Dirk Jenßen in drei Sätzen zu bezwingen.

Gleich zweimal war die „Dritte“ auswärts im Einsatz, wobei sie in Breklum zunächst gegen die „Vierte“ des dortigen SV Germania mit 3:8 das Nachsehen hatte, um danach gegen deren „Fünfte“ mit dem gleichen klaren Ergebnis zu triumphieren.

In der ersten Partie konnten lediglich das zweite Doppel Jürgen Blank/Lothar Reker (in vier Sätzen) sowie Piotr Wamser und Tomas Kondratowic, die jeweils in fünf Sätzen ein Einzel gewannen, punkten.

Auch in der zweiten Partie gab für die Wyker einen zähen Beginn mit einer knappen 4:3-Führung. Dann aber brachten vier Einzelsiege in Folge die Entscheidung zu ihren Gunsten. Dabei wurden die Doppel eingangs in der Besetzung Blank/Reker und Wamser/Kondratovic (jeweils glatt in drei Sätzen) gewonnen, während Piotr Wamser (zweimal), Hans-Jürgen Blank (einmal) und Tomas Kondratowic (dreimal) in den Einzelbegegnungen erfolgreich waren. Leer ging hier an „Nummer vier“ Lothar Reker aus.