Amrum : Gelungene Premiere

Drei Tage Programm auf der Wandelbahn: Die „Seehundstage“ sollen künftig jährlich stattfinden.

von Petra Kölschbach

23. September 2018, 16:34 Uhr

Auf der Wandelbahn feierte das Team der Strandbar „Seehund” an drei Tagen die ersten Amrumer „Seehundstage”. Neben Konzerten mit der Sängerin Joules the Fox und dem Shantychor gab es einen Flohmarkt und viel Geselligkeit.

Das Wetter hielt sich an den ersten beiden Tagen noch zurück, doch dann kamen ein paar Sonnenstrahlen durch. Spontan war Joules the Fox für die „Island Line Dancer” eingesprungen. Zuvor hatte sie bei der „Kultour“ mitgespielt und sich entschieden, noch ein paar Tage auf der Insel, die ihr so gut gefiel, zu verbringen. „Was für ein Glück, dass sie so spontan zu gesagt hat, eine echt unglaublich tolle Sängerin, das Publikum und wir sind begeistert”, dankte der Chef der Strandbar, Holger Lewerentz.

Der Shantychor sang einen Abend später vor vollem Festzelt und heizte den Zuschauern mächtig ein. Es wurde mitgesungen und geschunkelt, so manches Bierchen getrunken und Leckeres vom Grill gegessen.

Ein Flohmarkt mit Kuchenbüfett begrüßte die Besucher am dritten Tag, zusammen mit dem Sonnenschein. Handwerkliche Kostbarkeiten, wie selbstgestrickte Strümpfe und Mützen, genähte Taschen und gebastelte Dekoartikel erfreuten sich vieler Käufer. „Rund um ein gelungenes Fest, wir waren an allen drei Tagen hier”, berichtete ein Urlauber-Ehepaar.

Holger Lewerentz und sein Team waren von der positiven Resonanz begeistert und möchten diese „Seehundstage” künftig jährlich wiederholen.