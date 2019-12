Geldsegen vor dem Weihnachtsfest

von Peter Schulze

20. Dezember 2019, 14:53 Uhr

Niebüll/Föhr | Der Baustoffhandel C.G. Christiansen spendet kurz vor dem Weihnachtsfest jeweils 1500 Euro an vier soziale Institutionen. Freuen kann sich neben dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Flensburg, dem Förderkreis der Sylt-Klinik für krebskranke Kinder und dem Förderverein für Krebskranke Kinder in Mildstedt auch die Niebüller Station der DRF-Luftrettung als Teil des deutschen Rettungsdienstes.

„Uns ist es wichtig, uns am Jahresende zu besinnen – auf das, was uns allen wichtig ist. Gesundheit und Familie. Deshalb möchten wir in diesem Jahr Einrichtungen und Projekte unterstützen, bei denen so viele Menschen sich das ganze Jahr täglich für andere aufopfern, Leben retten und für glückliche Stunden in dunklen Zeiten sorgen“, begründet Geschäftsführer Christian Singelmann die Entscheidung.

Stellvertretend für das Föhrer Team des Unternehmens übergab Filialleiter Torben Jacobs jetzt in Niebüll die Spende an die Luftretter