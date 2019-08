Ehrliche Müllwerker : Geldkassette wartet auf Besitzer

Fundort Große Straße: Polizei hofft auf Hinweise.

28. August 2019, 16:12 Uhr

Polizei

Eine Geldkassette wurde in der Wyker Polizeistation als Fundsache abgegeben, nachdem sie von der Müllabfuhr in der Großen Straße am 21. August gefunden worden war. Die Kassette sei durch die Finder aufgebrochen worden und es befinde sich noch Münzgeld darin, teilen die Beamten mit. Die vermuten, dass die Kassette aus einem Diebstahl stammen könnte, weshalb sie auf Hinweise unter Telefon 04681/758980 hoffen, die zum Eigentümer der Kasse führen und möglicherweise auch zu einer noch nicht angezeigten Straftat.

Gehen keine Hinweise ein, so die Polizei, werde das gute Stück dem Fundbüro übergeben.