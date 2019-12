71-jähriger Mann in Bremen vermisst : Gebürtiger Föhrer möglicherweise auf dem Weg "nach Hause"

Die Töchter des Vermissten bitten die Insulaner um Mithilfe bei der Suche.

18. Dezember 2019, 14:01 Uhr

Bremen/Föhr | Seit Mittwoch, 11. Dezember, wird der gebürtige Föhrer Fritz Joachim Falk-Rolke vermisst. Er habe am Mittwochabend die Einrichtung in der Gastfeldstraße verlassen und sei kurz darauf noch in einer nahegelegenen Billardhalle gesehen worden, teilt die Bremer Polizei mit. Er sei stark dement und desorientiert, aber sehr agil und beweglich.

Möglicherweise auf dem Weg nach Föhr

Die Töchter des Vermissten schließen nicht aus, dass er sich auf den Weg „nach Hause“ nach Föhr gemacht hat, da er bis zu seinem 20. Lebensjahr auf der Insel gelebt hat. Sie bitten deshalb die Föhrerinnen und Föhrer um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Fritz Joachim Falk-Rolke, genannt Jochen, ist 71 Jahre alt und 180 Zentimeter groß, hat eine schmale Statur, weiße, volle Haare und einen weißen Vollbart. Er trug bei seinem Verschwinden einen weißen Pullover mit roten Streifen, eine helle Hose und schwarze Schuhe.

Wer Hinweise auf den Verbleib von Fritz Joachim Falk-Rolke geben kann, wird gebeten, sich an die Wyker Polizei unter Telefon 04681/758980 oder den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/3623888 zu wenden.

