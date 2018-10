Föhr und Amrum : Ganz viel Strand und Meer

Mit vielen Infos und schönen Bildern: Föhr und Amrum legen ihre Gastgebermagazine für 2019 vor.

09. Oktober 2018, 17:03 Uhr

Nach der Saison ist vor der Saison, und so haben jetzt die Touristik-Organisationen auf beiden Inseln – pünktlich zu den Herbstferien – ihre Prospekte für das Jahr 2019 vorgelegt.

„Es ist schön, dass wir unsere Gäste in den Herbstferien schon mit aktuellen Preisen und Informationen für 2019 versorgen können“, so Frank Timpe, der Geschäftsführer der Amrum-Touristik. „Das ist auch wichtig, da die Werbemaßnahmen für 2019 anlaufen.“ Das Druckwerk ist in der Online-Version als Blättervariante oder auch als Download auf den Internetseiten unter www.amrum.de unter der Rubrik „Service“ verfügbar, berichtet er. Innerhalb weniger Tage seien bereits über 5000 Aufrufe registriert worden, über 1000 Prospektbestellungen konnten zusätzlich gezählt werden.

Es sind wieder 148 Seiten im gewohnten Querformat inklusive Preisübersichtstabellen, über die sich Amrums Gastgeber sowie die Insel präsentieren. Die Veranstaltungs-Highlights 2019 sowie Orts- und Fährfahrpläne runden mit vielen weiteren Informationen das Angebot ab.

152 Seiten, vollgepackt mit Informationen rund um einen Urlaub in der Friesischen Karibik, hat das Gastgebermagazin der Föhr Tourismus GmbH (FTG). Das Heft im DIN-A4-Format vereint Image- und Gastgeberteil und bietet zahlreiche Hintergrundinfos, Urlaubstipps sowie Kartenmaterial. „Wenn es draußen kühl und ungemütlich ist, ist das Magazin die perfekte Lektüre für Urlaubsträumereien auf dem heimischen Sofa“, sagt FTG-Geschäftsführer Jochen Gemeinhardt. Fundament des Gastgebermagazins sei die Übersicht der Unterkunftsmöglichkeiten in den verschiedenen Kategorien. Hinzu kommen Beiträge zu den verschiedenen Urlaubsaktivitäten, die die Insel Föhr bietet. Im Imageteil ist zudem jede Inselgemeinde mit Bildern und Mini-Portraits vertreten. Neu sind in diesem Jahr Infos zu Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, zum 200. Seebadjubiläum und der neuen Radroute „Schlemmerpartie“. Darüber hinaus erfährt der Leser Wissenswertes zum Thema Urlaub mit Hund sowie den Bauprojekten auf der Insel.

Wie soll das Titelbild für das Gastgebermagazin der Insel Föhr 2019 aussehen? Mit dieser Frage bezog die FTG erstmals ihre touristischen Partner in den Entscheidungsprozess ein. Vier Bilder standen in einer Online-Abstimmung Anfang Juli zur Wahl. Mit großer Stimmenmehrheit (46,2 Prozent) gewann ein Strandmotiv. „Wie der Name schon sagt, repräsentiert das Gastgebermagazin die Insel und ihre Gastgeber. Deshalb war es uns auch ein großes Anliegen, die Gastgeber sowie weitere touristische Partner miteinzubinden“, so Gemeinhardt.

Das Gastgebermagazin 2019 ist ab sofort in den Tourist-Informationen erhältlich. Zudem kann es unter www.foehr.de/prospekte-magazine bestellt oder zusammen mit weiteren Föhr-Prospekten als PDF-Dokument heruntergeladen werden. Auch telefonische Bestellungen unter ✆ 04681/300 sind möglich. Darüber hinaus verteilt die FTG die Magazine im Rahmen von Messen im In- und Ausland – im nächsten Jahr unter anderem in Zürich, Wien, Hamburg, Stuttgart, München, Köln, Düsseldorf und Berlin.