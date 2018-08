TSV Amrum : Gäste und Insulaner am Ball

Auch in diesem Sommer hatten und haben fußballbegeisterte Insel-Urlauber die Möglichkeit, gegen Mannschaften des TSV anzutreten.

von mdo

23. August 2018, 16:15 Uhr

Auch in diesem Sommer hatten und haben fußballbegeisterte Insel-Urlauber die Möglichkeit, gegen Mannschaften des TSV Amrum anzutreten. Da viele der Gäste bereits von den Spielen gegen die Amrumer wissen, stehen Fußballschuhe und (manchmal auch) Schienbeinschützer ganz oben auf der Packliste. Die Herren spielen dienstags, die Ü 40-Kicker donnerstags (Treffen jeweils um 18.30 Uhr) und die Jugendlichen sonntags (Treffen um 15.30 Uhr).

Für die Gäste sind diese Duelle mit den Insulanern im Nebeler Mühlenstadion eine schöne Gelegenheit, auch während ihres Urlaubs die Fußballschuhe zu schnüren und aktiv zu sein. Die Amrumer Herren und Ü 40-Fußballer sammeln im Sommer Spielpraxis, die ihnen im Rest des Jahres verwehrt bleibt, da sie keine Punktspiele austragen. Eine Win-win-Situation also. Auch in diesem Jahr konnten sich sowohl Insulaner als auch Gästeteams über Siege freuen. Mal blieb es bis zum Schluss spannend und die Entscheidung fiel erst in den letzten Minuten des Spiels, mal konnte sich eine Mannschaft über einen Kantersieg freuen. Wer sich mit den TSV-Kickern auf dem grünen Rasen messen möchte, ist eingeladen.