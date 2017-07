Wyker TB : Gäste-Turnier auf dem Tennisplatz

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Das Gästeturnier der Tennis-Sparte des Wyker TB hat Tradition und nicht wenige Urlauber richten ihre Ferien nach diesem Turnier aus. Dessen Reiz die gute Mischung aus Stammgästen, Gästen, die erstmals am Start sind und Aktiven von der Insel ausmacht.

Von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juli, ist es auf der Anlage am Rugstieg wieder soweit. Wiederum sind die Konkurrenzen Herren- und Damen- Doppel sowie Mixed (jeweils in den Altersklassen unter und über 40 Jahre) ausgeschrieben. Anmeldungen werden heute, Donnerstag, noch bis 18 Uhr auf der Anlage entgegengenommen. Die Auslosung erfolgt anschließend um 19 Uhr. Der Startschuss für die ersten Begegnungen fällt dann am Freitag um 11 Uhr.