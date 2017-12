Inseln weiterhin beliebtes Reiseziel : Gäste trotzen Wind und Regen

vergrößern 1 von 2 Foto: psz 1 von 2

von Peter Schulze

erstellt am 22.Dez.2017 | 19:45 Uhr

Kein Übernachtungsrekord wie anderenorts im Land, aber Zahlen, die sich auf Vorjahresniveau bewegen. Angesichts der seit Jahren zu beobachtenden Abnahme der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Feriengäste verbucht Jochen Gemeinhardt, Geschäftsführer der Föhr Tourismus GmbH (FTG), diese Entwicklung als Erfolg. Schließlich müsse eine Zunahme bei den Ankünften erzielt werden, um die gleiche Zahl an Übernachtungen zu erreichen.

Um knapp eineinhalb Prozent liegen die Übernachtungszahlen auf Föhr für die Zeit von Januar bis November 2017 hinter den Vergleichszahlen des Vorjahres zurück. Eine Gleichung mit Unbekannten, denn noch seien rund viereinhalbtausend Meldescheine im Umlauf, betont Gemeinhardt. In der Tat weichen die monatlichen Zahlen beider Jahre nicht dramatisch voneinander ab. Lediglich im März und April erfolgte ein Tausch, da der Osteransturm – im vergangenen Jahr im März – 2017 im April erfolgte. Um gut ein Prozent ist das Ergebnis bei den Gästeankünften im Vergleich zum November 2016 bisher besser. Zahlen, die sich mit Abgabe der Meldescheine noch relativieren werden. Am Ende werde es sich einpendeln, sagt der FTG-Chef: „Ich glaube, realistisch betrachtet ist das aktuelle Jahr identisch mit 2016“.

Auf eine leichte Steigerung hofft dagegen Frank Timpe, Vorstand der Amrum-Touristik, dem ebenfalls nicht alle Meldescheine vorliegen. Dabei liegt die Messlatte auf Amrum hoch, nachdem 2015 in der Langzeitstatistik mit knapp 141 000 Gästen als eines der besten touristischen Jahre ausgewiesen ist; 2016 war ein vergleichbar gutes Jahr (gut 139 000). Für 2017 hofft Timpe auf eine Steigerung. Eine leichte, wie er betont, „sicher werden wir nicht Zuwächse wie mancherorts auf dem Festland erreichen können“. Zuwächse, die Amrums Kapazität ohnehin nicht abdecken könnte, „deshalb sind wir mit der Entwicklung insbesondere der letzten Jahre sehr zufrieden“.

Ein Problem eint beide Inseln, denn wettermäßig muss die Saison wohl als durchwachsen verbucht werden. Tagesgäste wären daher weniger nach Föhr gekommen, sagt Gemeinhardt. Wieviel es tatsächlich waren, darüber hat der FTG-Chef keine genauen Zahlen. Das könne man lediglich an den Gästen festmachen, die freiwillig ihr Tages-Kur-Ticket bezahlt haben. Deren Zahl hätte sich nach 2016, als man von Null auf 2822 gestartet war, in diesem Jahr bisher fast verdoppelt (4543).

Auch auf Amrum spielt der Tagestourismus eine nicht unwesentliche Rolle. Gäste kommen von Sylt und Föhr, aber auch vom Festland, um die Insel kennenzulernen. Rund 75 000 jährlich, schätzt Timpe. Dass die Gästezahlen dennoch gehalten werden konnten, sei mit der Klientel zu begründen, sind sich beide Tourismus-Chefs einig. „Ich glaube, diejenigen, die klassische Ziele am Mittelmeer ansteuern, sind Sonnenurlauber“, so Jochen Gemeinhardt. Und auch Frank Timpe ist sich sicher, dass der Nordsee-Urlauber ziemlich genau weiß, was ihn erwarten kann. Man habe sehr viele Stammgäste und auch die Neukunden stellen sich auf alle Wetterlagen ein.

Zu Weihnachten sind die Auftragsbücher auf beiden Inseln gut gefüllt. Analog zu den Vorjahren, wie Frank Timpe für Amrum konstatiert. Man bewege sich auf gleichem Niveau und generiere auch in diesem Winter rund zehn Prozent der Gäste und Übernachtungen. Dass die Auslastung über die Feiertage und den Jahreswechsel vor einigen Wochen bei rund 70 Prozent lag, weiß Jochen Gemeinhardt. Einige Buchungen dürften seither dazugekommen sein.

Gemeinhardt setzt zudem auf einen positiven Effekt durch den Umstand, dass Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt und damit ein Wochenende abschließt. Weshalb der FTG-Chef hofft, „dass die Gäste in diesem Jahr schon vor Weihnachten kommen“. Weiterer Vorteil: Insel-Besucher müssten zwischen den Jahren nur drei Urlaubstage einplanen.

Frank Timpe geht dagegen nur von kleineren Auswirkungen aus. Einige werde es geben, die schon Heiligabend auf der Insel sind, aber die Hauptanreisen werden sich wie gewohnt am 25. und mehr noch am 26. Dezember abspielen.

Eine Meinung, die bei der Wyker Dampfschiffs-Reederei (WDR) geteilt wird. Auch hier rechnet Dispositions-Leiter Nick Obert nicht mit einem Anreisesturm schon an diesem Wochenende vor Heiligabend. Man habe für den heutigen Freitag ein bisschen aufgestockt, aber das sei nicht der Rede wert. Hauptanreisetage würden wie gewohnt der 26., 27. und 28. Dezember sein. Dann allerdings werde, so Obert, alles unterwegs sein, was schwimmt. „Alles, was irgendwie ein Auto befördern kann, ist unterwegs.“