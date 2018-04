Amrum : Gäste kommen auf Empfehlung

Umfrage auf den Fähren: Die meisten Urlauber bekamen den Insel-Tipp von Freunden und Bekannten.

von shz.de

07. April 2018, 10:00 Uhr

In der Sitzung des Verwaltungsrates der Amrum Touristik teilte Tourismus-Chef Frank Timpe mit, dass die Kosten für die Fortschreibung und Konkretisierung des Amrumer Wegekonzeptes nun zu 100 Prozent durch eine Förderung gedeckt seien und man zügig mit der Fertigstellung beginnen werde. Dieses neue Wegekonzept wird dann die Basis für alle weiteren Planungen hinsichtlich des Bohlenwegebaus auf Amrum sein.

Erfreuliches gab es über die Entwicklung des Tourismus im vergangenen Jahr zu berichten. Gegenüber 2016 hat sich die Zahl der Gäste auf Amrum um etwa 4,3 Prozent erhöht, es gab 17 000 zusätzliche Übernachtungen. Der Marketingmix, insbesondere in den Hauptquellmärkten (Nordrhein Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg) mit Messeauftritten, Prospektwerbung, Kampagnen im Internet, Gewinnspielen mit bekannten Werbeträgern und viele Berichterstattungen in Funk und Fernsehen zahlt sich offenbar aus.

Weiter erfuhren die Verwaltungsratsmitglieder, dass die Fachhochschule Westküste im Rahmen eines Fallstudienseminars eine kleine Gästebefragung vorgenommen hat. Auf der Hin- und Rückfahrt der Fähre wurden an einem Wochenende im vergangenen November 59 Gäste danach befragt, warum und wie ihre Entscheidung für einen Urlaub auf Föhr oder Amrum gefallen ist, wie sie entscheiden, was sie vor Ort machen, welche Medien sie nutzen und was sie über die Kurabgabe wissen.

Die meisten so befragten Gäste kamen aus Schleswig-Holstein, gefolgt von Niedersachsen und Hamburg, aber auch viele andere Bundesländer waren vertreten. Fast die Hälfte der Befragten gab an, schon häufiger als zehn Mal die Insel besucht zu haben. Die meisten hatten aufgrund von Mundpropaganda durch Freunde und Bekannte ihr Urlaubsziel zum ersten Mal ausgewählt. Für Vorabinformationen wurden mehrheitlich die digitalen Medien genutzt. Die Mehrheit der Urlauber (86 Prozent) wusste, das es eine Kurabgabe gibt. Als hauptsächlich erwartete Gegenleistung (61 Prozent) wurden Infrastruktur (gepflegter Strand, Sauberkeit), Instandhaltung, Busverbindungen und Naturschutz genannt. Da die Befragung im November durchgeführt wurde, verwundert es nicht, dass viele der Befragten sich mehr Angebote im Winter hinsichtlich Aktivitäten, Restaurant-Öffnungszeiten und Veranstaltungen wünschten.

Frank Timpe gab abschließend noch eine kurze Zusammenfassung über den Stand der Einführung des neuen Reservierungssystems. Nach einer intensiven Schulung der Mitarbeiter der Amrum-Touristik wird es im Herbst mehrere Schulungsveranstaltungen für Vermieter geben. Der Start des neuen Systems ist für den 1. Januar 2019 geplant.

Mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates berichteten von Beschwerden zahlreicher Urlauber darüber, dass es nach Ankunft der Fähren während der Ostwindperiode keine Busverbindungen gegeben habe. Aufgrund des extremen Niedrigwassers musste der Fährplan täglich geändert werden und es gab ungewöhnliche Abfahrts- und Ankunftszeiten. So fuhr die letzte Fähre öfter erst um 22.30 Uhr ab Dagebüll und erreichte Amrum erst nach Mitternacht. Dann fuhr kein Bus mehr und zahlreiche Urlauber strandeten nachts bei eiskaltem Ostwind am Wittdüner Fähranleger. Der Verwaltungsrat der Amrum-Touristik war sich einig, dass dieses nicht akzeptabel sei und die Reederei kontaktiert werden soll, um dieses in Zukunft zu vermeiden.