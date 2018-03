hegering Föhr : Gänse zählen mit Internet-Zugang

Jäger über neue technische Möglichkeiten informiert. Inselweit 7508 Wildtiere in 2017 erlegt – vier Prozent mehr als im Vorjahr.

von erk

16. März 2018, 12:30 Uhr

Rehkitzrettung per Drohneneinsatz, SMS-gestützte Fallenmelder und ein „Gänsezählprogramm“ mit Internetzugang; die modernen Techniken haben Einzug gehalten in viele Belange von Tierschutz, Jagd und Hege.

Kreisjägermeister Thomas Carstensen und der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Nordfriesland, Stefan Gülck, berichteten den Jägern des Föhrer Hegeringes von den technischen Möglichkeiten, die Verweilzeit von gefangenen Tieren zu verkürzen, Rehkitze vor dem sicheren Mähtod zu retten und Gänsefraßschäden auf landwirtschaftlichen Flächen möglichst gerecht zu regulieren. Doch bevor die festländischen Gäste zu Wort kamen, begrüßte Hegeringleiter Gerd Ohlsen einen Großteil der 153 Mitglieder des hiesigen Hegeringes in Oevenum und kommentierte seinen Bericht über das gestreckte Wild des abgelaufenen Jagdjahres.

Beim Rehwild fiel auf, dass noch nie so viele Tiere den Tod im Straßenverkehr gefunden hatten. 85 Rehe waren dem Hegering als sogenanntes Fallwild gemeldet worden (allein 15 im Revier Utersum), während 65 Böcke und 47 Ricken von den Jägern erlegt worden waren.

„Früher waren die Gehörne der Föhrer Rehböcke viel schwerer“, sagte Thomas Carstensen, der eine schärfere Bejagung und auch einen beherzten Eingriff in die Jugendklasse empfahl. Bei der Beurteilung der Gehörne war festgestellt worden, dass die Gehörnmasse im Verlauf der letzten Jahre deutlich abgenommen hatte und auch die Tiere selbst immer leichter würden. Als mögliche Ursachen wurden erhöhter Stress durch zunehmenden Straßenverkehr, eine überhöhte Population und immer weniger Ruhezonen vermutet. So sei beispielsweise der Katastrophenweg auf der Deichinnenseite sehr beliebt bei Radfahrern und dadurch gleichzeitig ein Unruheherd in der Marsch.

Bei der Hasenstrecke der verschiedenen Reviere wurde offensichtlich, dass die Bestände im Westen relativ stabil seien, während Osterland-Föhr einen Einbruch zu verzeichnen habe – eindeutige Ursachen gebe es bisher aber nicht.

Die Fasanenbestände erholen sich langsam, vor allem in Goting und Süderende. Mehr als 2000 Gänse sind 2017 erlegt worden, mehr als 2000 Eier wurden mit behördlicher Genehmigung abgesammelt, aber ein signifikanter Rückgang ist nicht festzustellen. Inselweit wurden 7508 Wildtiere erlegt, vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Schon vor der Versammlung in gemütlicher Runde waren die Mitglieder Erich Kühne (25 Jahre), Frerk Jensen (40), Friedrich Arfsten (50), Wigo Drewsen (60) und Hans Ketelsen (60) für ihre langjährige Mitgliedschaft im Landesjagdverband (LJV) geehrt worden. Der LJV bekommt übrigens den Löwenanteil des Hegeringbeitrages, der im vergangenen Jahr immerhin 14 600 Euro betrug, wie Kassenwart Leif Hänsch berichtete. Trotz dieses hohen Ausgabepostens hielten sich die Einnahmen und Ausgaben 2017 die Waage.

„Hunde sind auch nur Menschen, oder umgekehrt“, meinte Hundeobmann Karl-Jürgen Petersen bei der lebhaften Schilderung der Prüfungserfolge „seiner“ Hunde und Hundeführer. Seit mehr als 25 Jahren im Amt, sei er stolz darauf, überall kommen zu können, betonte Petersen und bedankte sich bei allen Revierpächtern.

Nicht ganz so stolz auf seine Bläser war Bläserobmann Hark Carstensen. Bei Auftritten wären zwar immer viele dabei, bei den wöchentlichen Übungsabenden seien es aber oft nur wenige. Am 21. März soll nun um 20 Uhr in „Krögers Dörpskrog“ ein Treffen stattfinden, bei dem die zukünftigen Modalitäten besprochen werden sollen. Eingeladen sind Neuzugänge und Interessierte.

Schießwart Dirk Knudsen gab bekannt, dass der Ost-West-Pokal diesmal mit deutlichem Vorsprung an die Westerland-Föhrer gegangen sei, und dass Reinhard Martens den sogenannten Handicap-Pokal gewonnen habe. Hartmut Petersen sicherte sich dagegen den Hermann Behm-Pokal und den Doublettenpokal. Bester Tontaubenschütze übers Jahr war (wieder) Carl Conrad Olufs vor Hartmut Petersen und Jens Petersen.

Bei der Wahl zum stellvertretenden Hegeringleiter setzte sich Jens Peters knapp gegen Ole Sieck durch und nahm die Glückwünsche seines Vorgängers Rainer Hansen, der nicht wieder kandidierte, und von Hegeringleiter Gerd Ohlsen entgegen. Dieser dankte Rainer Hansen für die zehnjährige Zusammenarbeit und das gute Miteinander.

Kreisjägermeister Carstensen riet wegen der Afrikanischen Schweinepest dringend von Jagdreisen ins Baltikum und nach Polen ab und informierte über ein neues Verfahren zur „zweifelsfreien Feststellung von Gänsefraßschäden“ durch flächengenaue Meldungen an Sachverständige ab 2020.

Eine Herzensangelegenheit schien aber der Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkamera zum Aufspüren von Rehkitzen zu sein. Er beschrieb diese Technik als eine Möglichkeit, den Landwirten dabei zu helfen, dass möglichst wenig Kitze bei der Grasmahd zu Tode kommen. Aufgespürte Kitze würden mit einem verankerten Wäschekorb während der Mahd eingesperrt und von ihren Müttern nach der Mahd und nach Entfernung der Körbe in sichere Gefilde gebracht.

Auf so abgeflogenen 400 Hektar seien immerhin acht Kitze in seinem Revier in der Hattstedter Marsch entdeckt und gerettet worden, so der engagierte Bürgermeister, Jäger und jetzt auch Drohnenpilot.