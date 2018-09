FSV Wyk : Fußball-Nachwuchs ohne Sieg

C-Junioren auch nach Unentschieden in Tönning Tabellenführer. Herbe Klatsche für F-Junioren beim TSV Süderlügum.

von hrh

19. September 2018, 17:10 Uhr

Nachdem die Nachwuchsteams des FSV Wyk den vergangenen Spieltag mit einer makellosen Erfolgsbilanz beendet hatten, kam nun die Ernüchterung: alle Teams blieben ohne Sieg. Immerhin: Die Punkte teilten sich die C-Junioren (2:2 auswärts gegen IF Tönning) und die E -Junioren (7:7 zu Hause gegen SV Frisia 03 Risum-Lindholm). Die B-Juniorinnen hatte dagegen in Bredstedt gegen SG Mitte NF mit 1:3 das Nachsehen, und die kleinen F-Junioren mussten beim TSV Süderlügum mit 1:11 die Segel streichen, wo sie förmlich unter die Räder kamen.

Die C-Junioren waren als Tabellenführer nach Tönning gereist und konnten diese Position mit einer couragierten Vorstellung gegen ihren unmittelbaren Verfolger durch das Unentschieden verteidigen. Sie waren bereits in der ersten Spielminute mit 0:1 in Rückstand geraten und mussten Mitte des ersten Durchgangs einen zweiten Gegentreffer quittieren. Sie schafften dann aber noch vor dem Pausenpfiff den Anschluss; mit 1:2 wurden auch die Seiten gewechselt. Der verdiente Ausgleichstreffer fiel dann bereits in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit.

Eine ausgeglichene und spannende Partie auf beachtlichem Niveau lieferten sich im Wyker Sportzentrum die E-Junioren mit ihren Gästen aus Risum-Lindholm. In der torreichen Begegnung hieß es zur Halbzeitpause leistungsgerecht 4:4. Danach gerieten die Föhrer Jungen mit zwei Treffern in Rückstand, den sie aber in der Schlussphase noch egalisieren konnten. Ihre Treffer erzielten Jakob Roeloffs (4), Max Roeloffs (2) und Noah Meyer-Schillhorn.

Kaum leistungsgerecht war dagegen die Niederlage, die die B-Juniorinnen in Bredstedt einfuhren. Diese hatten zwar nicht ihren besten Tag und lagen zur Pause 0:2 zurück, schafften aber nach dem Seitenwechsel den Anschluss und hatten danach viele Chancen, die allerdings allesamt ungenutzt blieben.

Nichts zu bestellen hatten die F-Junioren gegen die körperlich und spielerisch überlegenen Süderlügumer Jungen. Zur Pause lagen die Schützlinge von Thomas Radloff, die nie aufgaben, bereits mit 1:7 zurück, nachdem Ocke Wögens beim Stand von 0:2 mit dem Ehrentreffer vorübergehend den Anschluss herstellen konnte.