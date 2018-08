Amrum : Für die Jugend

Großzügig: Der Shanty-Chor unterstützt mit einer Spende die Kindertrachtengruppe.

von shz.de

16. August 2018, 16:00 Uhr

Einen Spendenscheck über 500 Euro überreichte der Shantychor Amrum den Amrumer Trachtenmädchen und -frauen. Jedes Jahr überlegen sich die Sängerinnen und Sänger, wen sie auf der Insel finanziell unterstützen möchten. Dabei steht die Kinder- und Jugendarbeit oft an erster Stelle. Mit den Einnahmen aus den Spenden ihrer Auftritte haben sie in den letzten Jahren schon viel geholfen. „Die Jugendtrachtengruppe liegt uns sehr am Herzen. Es ist schön zu sehen wie viele Mädchen Spaß am Trachtentanzen in der traditionellen Kleidung haben und das möchten wir unterstützen”, betont der Vorsitzende des Shantychores, Peter Totzauer. Zur Scheckübergabe waren nicht nur die Trachtenmädchen mit ihrer Leiterin Eike Paulsen dabei, denn die Trachten-Frauen hatten an diesem Tag einen gemeinsamen Auftritt mit dem Shantychor. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Jugendtrachtengruppe und begrüßen jedes Mädchen, das Lust hat mitzumachen, so die Leiterin der Trachtengruppe, Marret Dethlefsen. „Im Hinblick auf nächstes Jahr, wo wir hier auf Amrum ein großes Trachtentreffen feiern, ist es toll wenn wir viele Tänzerinnen sind”. Bei gemeinsamen Auftritten von Shantychor und Trachtengruppe werden die Tänzerinnen musikalisch von der Shanty-Band begleitet, was den Auftritten stets das I-Tüpfelchen verleiht. Auch der Shantychor heißt neue Sängerinnen und Sänger, die Spaß am Singen und an Seemannsliedern haben, willkommen. Über 200 Auftritte haben die Heimatgruppen der Insel in der Saison. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Gästen und Insulanern. Wind und Wetter spielten dabei in diesem Jahr immer gut mit und so strahlte auch bei der Scheckübergabe die Sonne mit den Beschenkten um die Wette.