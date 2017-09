Föhrer Kirchen laden ein : Führungen und Orgelkonzert

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

von ib

erstellt am 09.Sep.2017 | 09:00 Uhr

Am morgigen Sonntag ist bundesweit Tag des offenen Denkmals. In der Boldixumer St.-Nicolai-Kirche wird es einen festlichen Gottesdienst mit anschließendem Empfang am Turm geben. Dann soll die Ausstellung zur Turmsanierung für jedermann zugänglich sein. Außerdem wird um 11.15 Uhr ein „Reformationsfenster“ geöffnet. Der Blick auf die Zeit der Reformation lasse überraschend deutlich werden, wie sehr wir auch heute im 21. Jahrhundert von den Errungenschaften der Geschichte geprägt sind, so Pastorin Hanna Wichmann.

Auch in Süderende nimmt Pastor Dirk Jeß im Gottesdienst Bezug auf den Tag des offenen Denkmals. Geplant ist eine integrierte Kirchenführung. Zudem bringt der Organist Sebastian Bange Orgelwerke zu Gehör.